Dos de los detenidos en la presunta trama de Melilla captaban votos para el PP, según la investigación

Dos de los detenidos por la Policía Nacional en la operación antifraude en Melilla por presunta compra de votos por correo captaban votos para el PP, según fuentes de la investigación a RTVE.

Entre el lunes y el martes, los agentes detuvieron a un total de nueve personas en esta ciudad autónoma por el presunto fraude electoral, entre ellos el consejero autonómico y secretario general de Coalición por Melilla (CPM), Mohamed Ahmed Al-lal (que ha sido cesado este miércoles), y a un familiar del presidente de esta formación, Mustafa Aberchan (presidente que ya fue condenado en 2008 por compra de votos). La Policía llevó a cabo una decena de registros, incluida una sede de coalición de CPM.La investigación está abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla bajo secreto de sumario.

Este miércoles, la vicepresidenta de Melilla, la socialista Gloria Rojas, ha asegurado que en la ciudad autónoma, "siempre se ha hablado de dos" partidos implicados, "no solamente de Coalición por Melilla" (CPM). Y preguntada por si se refería al PP, ha evitado dar nombres: "No digo nada, no soy quién para decirlo".