El Partido Popular de Melilla ha cargado este miércoles contra el PSOE por su acuerdo con Coalición por Melilla tras la polémica abierta por la supuesta compra de votos por correo en la ciudad autónoma, y ha asegurado que el Partido Socialista "pretende continuar" con ese Gobierno de coalición con el presidente de esa formación, Mustafá Aberchán, condenado en 2008 por compra de votos.

En la actualidad, Melilla está presidida por Eduardo de Castro (Cs), con un gobierno integrado por Coalición por Melilla como partido mayoritario con cinco consejeros y tres viceconsejeros, y el PSOE que tiene tres miembros en el Ejecutivo.

Los diez detenidos por la Policía Nacional por presunta pertenencia a una trama de compra de votos para las elecciones del 28 de mayo han quedado en libertad este martes, a la espera de que en próximas fechas sean citados por la juez que dirige la investigación. Entre los detenidos, están el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal (CPM), y un familiar del presidente de CPM, Mustafa Aberchán.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha atacado a los socialistas por su alianza con CPM y ha afirmado que "el PSOE está hoy, y pretenden continuar, en ese gobierno". "Sánchez y la degradación democrática sin límites: si su socio para gobernar España es Bildu, con terroristas en sus listas, cómo no va a tener en Melilla un socio con detenidos por comprar votos", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, también ha arremetido contra el PSOE. ,Aberchán, acuerdos opacos del Gobierno con Marruecos, cambios en la política exterior de España sin dar explicaciones... Todo esto pinta muy feo", ha indicado Tellado en la misma red social.

El PSOE dice que no pactará con partidos "implicados" en la supuesta trama

La vicepresidenta de Melilla, la socialista Gloria Rojas, ha asegurado este miércoles que en la ciudad autónoma,"siempre se ha hablado de dos" partidos implicados, "no solamente de Coalición por Melilla" (CPM). Y preguntada por si se refería al PP, ha evitado dar nombres: "No digo nada, no soy quién para decirlo".

Rojas ha afirmado además que el PSOE de la ciudad autónoma, como avanzaron en un comunicado, no llegará a acuerdos tras las elecciones con "partidos que estén implicados", subrayando que lo hacía en plural.

Tras descartar la implicación del PSOE ("está fuera de toda duda y de toda sospecha"), la dirigente socialista ha insistido en que "cualquier partido que se demuestre que está implicado en esta trama del voto por correo no va a contar" con su apoyo si lo necesitan.

Sobre si sabía que los captadores de votos iban a barrios para ofrecer dinero a los vecinos, Rojas ha dicho que en la ciudad se conocía que estaba pasando algo así y ha apuntado que los socialistas de Melilla fueron "los primeros en lanzar una petición pública para que cualquier persona que viera, que escuchara cualquier intento de compra de votos, lo denunciara".