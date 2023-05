El Partido Popular ha celebrado este domingo su acto central de la campaña de las elecciones del 28 de mayo en la plaza de toros de Valencia, un enclave que ha simbolizado las grandes victorias de los populares a lo largo de la democracia. Desde allí, el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha augurado un nuevo cambio de ciclo no solo en la ciudad y la comunidad, dos territorios muy disputados entre los bloques de izquierda y derecha, sino en toda España.

"Lo estamos tocando con los dedos", ha señalado en una plaza de toros abarrotada, con unos 12.000 asistentes -según la organización- a los que ha pedido unir el voto en su formación, pues a su juicio es "la única garantía de cambio". "Si quieres cambio, vota; y si quieres cambio, concentra el voto en el PP", ha dicho, apelando directamente a los votantes de Vox y de Ciudadanos, pero también a los socialistas "avergonzados" con las políticas de Pedro Sánchez.

Junto al candidato a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y a la aspirante a la Alcaldía, María José Catalá, Feijóo ha vuelto a elegir Valencia para celebrar uno de los actos más importantes de la campaña, consciente de que será una de las plazas más disputadas el próximo 28M, tal como pronostican las encuestas, y por la que Feijóo también optó para abrir la campaña la pasada semana.

Desde antes de las 11 de la mañana la plaza de toros ya estaba casi llena, amenizados por 'DJ Pulpo' un histórico de los mítines del PP. "El cambio empieza aquí, en Valencia", ha exclamado ante un público entregado que agitaba las banderas de España y del PP. Posteriormente, ha sido el propio Feijóo quien ha animado a conseguirlo: "Esto huele a cambio. Al cambio tranquilo, sin revancha, al cambio sensato", ha añadido.

La Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los territorios clave en estas elecciones. Mazón, aupado por Pablo Casado, se presenta por primera vez a unos comicios en lo que intentará frenar un tercer pacto del Botànic. Según los sondeos, el PP duplicaría sus escaños, pero ni uniendo sus votos a Vox impediría que se reeditase el Gobierno de PSOE, Compromís y Unidas Podemos (49 frente a 50 escaños).

Pide concentrar el voto en el PP

Para ello, el líder del PP ha pedido que el próximo 28 de mayo "no den nada por hecho", pues "nada está ganado ni perdido"; y, al mismo tiempo, ha reclamado concentrar el voto en sus siglas, pues a su juicio es la "única fórmula" de "dejar atrás" las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero también del líder de la Generalitat, Ximo Puig.

"Llevamos 5 años en España sufriendo las consecuencias de una política dañina, infantil, para las minorías, caótica, irresponsable, ineficaz y divisiva. Y aquí en Valencia hay una prolongación del 'sanchismo' que es sorprendente. Y la pregunta es: ¿hasta cuando vais a soportarlo? Ahora es cuando podemos empezar", ha proclamado.

Así, ha pedido el voto de aquellos que "si no aceptan las promesas rotas y las mentiras", de los que no desean que "su futuro se decida con frivolidad en los mítines del PSOE", de los que "no quieren gobiernos en los que decida Podemos y el independentismo imponga", o de los que les "indigna que el 'sanchismo' no rompa con Bildu".

En este punto, Feijóo se ha dirigido a los que en las pasadas elecciones de 2019 se decantaron por Ciudadanos, Vox o el PSOE. "Sé que hay votantes liberales y de centro a los que les ilusionó en su momento el proyecto de Ciudadanos. Sé que hay votantes de Vox que desean gobiernos fuertes y comprometidos con nuestro país. Y sé que hay votantes socialistas que les avergüenza el rumbo de su país y la utilización fraudulenta de su partido. A todos vosotros (...) vengo a pediros que unamos el voto en torno al PP para hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio en la Comunidad Valenciana y en España", ha reivindicado.

Según el líder popular, en La Moncloa están "muy nerviosos" y "tensos" y "más que lo van a estar" porque, en su opinión, "el domingo va a hablar la mayoría de los españoles", a la que "nadie puede silenciar". "Las urnas van a hablar y van a hacerlo con claridad, con precisión y determinación", ha concluido.