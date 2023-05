28M: ¿Son los lemas decisivos para ganar unas elecciones?

Los hay en clave de humor, los que apelan a la razón o aquellos que quieren tocar la fibra del electorado. Algunos se refieren al presente, otros al futuro. Están los que hablan de todo y nada a la vez, los que recurren a expresiones o juegos de palabras y los que se centran en el candidato o en su rival. Sea como fuere, los lemas electorales siguen muy vivos y la campaña a las elecciones del 28 de mayo no es una excepción. Los partidos políticos recurren desde hace décadas a ellos para captar la atención y transmitir sus ideas de una manera más directa al electorado, pero, ¿realmente siguen funcionando?

“El lema electoral es la síntesis de todo lo que un partido quiere comunicar. Entonces, cuando vamos con tanta rapidez, que te ofrezcan una fórmula que te sintetice en dos o tres palabras lo que se pretende hacer sigue todavía funcionando y por eso los partidos lo trabajan”, apunta a RTVE.es el profesor de Comunicación Política y Electoral de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Esteban.

Como ocurre en cada campaña, cada partido tiene el suyo a nivel nacional: ‘Vota lo que piensas’ (PSOE), ‘España entre todos’ (PP), ‘Por los tuyos’ (Ciudadanos), ‘Cuida lo tuyo’ (Vox) o ‘Valentía para transformar’ (Unidas Podemos). Y lo mismo sucede en cada región y municipio, aunque en este caso es posible encontrar fórmulas más originales, con altas dosis de ingenio y chispa.

Los que apelan a la emoción o al humor… Pese a que no existe una fórmula mágica que nos permita llegar al eslogan perfecto, el Doctor en Marketing por la Universidad Europea de Madrid y CEO en The Sensory Lab, Isidro Sánchez-Crespo, explica a RTVE.es que es posible recurrir a la retórica aristotélica para comunicar de una fórmula más efectiva el mensaje, tal como hace siglos hacían los antiguos oradores. “Basta con entender muy bien a quién me dirijo, ver qué está haciendo mi competencia y, a partir de ahí, apelar a tres conceptos básicos: la credibilidad (ethos), las emociones (pathos) y la razón (logos), que permitirán transmitir confianza, emociones y apelar a los hechos que van a alimentar la parte de la razón”, añade. Eso es lo que precisamente pretende Unidas Podemos con el lema ‘Valentía para transformar’, que busca interpelar al votante a través del sentimiento de valentía, mientras reivindica “su papel para conseguir avances clave para el país, tanto a nivel estatal como en gobiernos autonómicos y locales”, tal como señaló el partido en su presentación. Lo mismo ocurre en el caso de ‘Cuidamos lo cercano para una vida mejor’ de Izquierda Unida o ‘Cuida de lo tuyo’ de Vox. “Pese a que son partidos que se sitúan muy lejos el uno del otro, hacen las mismas apelaciones a lo propio, a lo tuyo, a lo común, a la seguridad o a la capacidad de decisión”, afirma Esteban. En su opinión, esto también puede poner de manifiesto que los partidos “están utilizando la transversalidad” con el fin de “atraer a personas de muchos espectros políticos”. Lo hacen en este caso IU y Vox, pero también el PSOE con ‘Vota lo que piensas’ o el PP con ‘España entre todos’. “Es decir, nadie presentaría un lema con ‘Yo soy de izquierdas o de derechas’ porque estaría alejando su propuesta política de otros sectores”. Solo Ciudadanos “se aleja de la transversalidad y las emociones”, apunta el experto, y recurre a un mensaje clave, ‘Somos decisivos’, "con el fin de reivindicar su propia supervivencia”. “Hace dos años se aprobó desmontar el scalextric de Vallecas. Años de reivindicación vecinal que Almeida ignora. Pone excusas porque "Vallecas no le compensa". A mí sí y será lo primero que haga cuando lleguemos a Cibeles. pic.twitter.com/0ekUk00FVD“ — Rita Maestre �� (@Rita_Maestre) March 23, 2023 Pero también están los que juegan con las palabras de su propio nombre, 'Lo va a hacer Rita' de Rita Maestre (Más Madrid) o ‘En Madrid, todos somos de Villa’ de Begoña Villacís (Ciudadanos), en referencia paralela a su apellido y a la condición de "villa" de la ciudad. Y los que utilizan canciones para que cale su mensaje: ‘Clara-mente comprometida con Segovia’ de la alcaldesa de la ciudad y candidata socialista, Clara Martín, en un guiño a la canción de Shakira. “�� @ClaraMartnGarca lidera una candidatura @PSOE que aúna experiencia y renovación, con la bandera de un proyecto ilusionante y comprometido con @segovia_es.



���� Más información en �� https://t.co/utKrXM9Y9L#ClaraMente #ComprometidaConSegovia #LaAlcaldesaClara �� pic.twitter.com/7u8L6V8xYa“ — Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento de Segovia (@PSOE_AytoSG) March 17, 2023 Según el profesor de la Universidad de Zaragoza, esto únicamente “son elementos para captar la atención y conseguir que las redes sociales hablen de ti”, si bien duda de que sean “realmente efectivos” a largo plazo: “Funcionan para captar la atención un día o dos, pero tú no puedes elaborar toda una campaña en torno a un lema tan simple”, añade.

… Y los que pueden salir mal Cabe recordar que la campaña dura 15 días y es posible que los lemas puedan tener un final inesperado. En Santander, el aspirante del PRC a la Alcaldía de la ciudad, Felipe Piña, se ha presentado con un juego de palabras, ‘Santander necesita piña’, en el que ya ha participado su rival del PP, Gema Igual, al asegurar: "La piña me la como yo". En Aragón, por su parte, el PP ha derivado su lema 'Un Aragón por encima de todos' en ‘Que no te engañen’, como respuesta a las propuestas del candidato del PSOE. “Y ese 'Que no te engañen' ya te está atrayendo para ver no solo en qué me han engañado, sino que también intenta poner que la contienda electoral esté entre fiables y no fiables”, añade el profesor. En este sentido, recuerda Sánchez-Crespo, también hay que tener en cuenta que el propio mensaje “tiene como objetivo el de conseguir persuadir”, pero después “tiene que cumplir lo dicho o lo prometido” con el fin de no romper el vínculo creado que ha llevado a depositar la confianza en ese candidato.