Los 5,1 millones de madrileños que están llamados a votar en las elecciones del próximo 4 de mayo a la Comunidad de Madrid, sin duda, tienen opciones donde elegir. Para lograr sus papeletas, los principales partidos están potenciando sus eslóganes de campaña para el 4M con lemas que instan a votar, pero también a elegir entre conceptos como la ‘Libertad’ o el ‘centro’, de los que hacen bandera algunos partidos.

Puesto que el 4M será un martes laborable, e históricamente la alta abstención ha perjudicado más a los partidos de la izquierda, tanto PSOE, como Más Madrid y Unidas Podemos llaman a la movilización de los votantes “progresistas”. Instan a la ciudadanía a hacerlo “por Madrid”, “por lo que de verdad importa” y para “que hable la mayoría”, respectivamente. En el espectro político del centro-derecha, el PP es quien reivindica su candidatura como la de la “Libertad” frente al “socialismo” y el “comunismo”. Ciudadanos se desmarca por su parte como el “centro” y Vox prefiere hablar de seguridad.

¿Cuáles son los lemas de campaña de cada partido?

PSOE: 'Vota, hazlo por Madrid'

Vota, hazlo por Madrid es el lema de campaña del PSOE para el 4M, con el que los socialistas y su candidato, Ángel Gabilondo, piden a los madrileños “que nadie se quede en casa” para parar “el Gobierno de Colón” y lograr el cambio en una comunidad "exhausta tras los sucesivos gobiernos del PP que tanto daño le han hecho durante décadas". Durante la presentación del eslogan de campaña, Gabilondo llamó a los madrileños a votar “por lo que sientan” y cargó contra el lema de Libertad de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso: “Tu libertad es ir a votar”.

El lema va acompañado en un vídeo al son del aria Nessu Dorma de la ópera Turandot compuesta por Puccini e interpretada por Luciano Pavarotti. En él, se muestran varias imágenes de ciudadanos de distintas edades, sanitarios y comerciantes acompañados de una voz femenina en off que apela a la concordia y a votar masivamente por un "Madrid libre, progresista y joven, verde y digital”. El vídeo reivindica “el Madrid de los mayores, las mujeres y todos los sanitarios y trabajadores y el Madrid del sentido común".

“Dicen que "no se puede".



No es así. Se equivocan. No saben de qué somos capaces.#Madrid es mucho ➕

��libre

��progresista

��jóvenes

��mayores

��mujeres

��norte y sur

��verde y digital...#HazloXMadrid. El #4M, VOTA�� pic.twitter.com/Kp2qp6Paff“ — PSOE-Madrid (@psoe_m) April 12, 2021

"Dicen que no se puede. Que nos resignemos, que no hay remedio, que no podemos; pero sabes que no es así”, comienza el spot, que ha sido difundido en las redes sociales con el hástag #HazloXMadrid. El spot pide a los ciudadanos demostrar que "Madrid no insulta, que no es violencia ni extremismo y que no deja a nadie atrás" porque "no hay ellos o nosotros" sino que en Madrid "caben todos". “Solo te pido que votes; vota por tus convicciones, por lo que sientes, pero vota, vota y vota. Recuperemos Madrid. Ha llegado el momento de gobernar en serio", concluye el vídeo.