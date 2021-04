Es difícil, aunque no imposible, encontrar entre los vecinos de Pozuelo de Alarcón alguien que diga que va a ir a votar una opción de izquierdas en las próximas elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid. Este municipio al oeste de la capital, el más rico de toda la región y el segundo de España, es el feudo donde la derecha sacó su mejor resultado en las autonómicas de 2019, con el 73% de los votos, y donde el PP lleva gobernando 32 años. Donde no lo ha hecho nunca es en Rivas-Vaciamadrid, un municipio hacia el sureste de la capital, regido por Izquierda Unida desde 1991 y bastión donde la izquierda logró su mejor porcentaje de papeletas en 2019, con un 65,7% de los votos (después de la pequeña localidad de Fuentidueña del Tajo). Pozuelo y Rivas son dos municipios que, como dice el politólogo Pablo Simón, tienen “personalidad política propia” y así lo han dejado claro sus habitantes con sus preferencias.

En Rivas, dos vecinos discuten, a la salida de comprar el pan, sobre si hay que mantener o no los bares y comercios abiertos en pandemia para no hundir más la economía, aunque no han llegado a ninguna conclusión. Blas tiene 84 años, está jubilado y reconoce que le preocupa más la salud. Piensa votar al PSOE en las próximas elecciones, como ha hecho “siempre”, porque no le gustan los “radicales” de Unidas Podemos y no conoce mucho a Más Madrid. Muestra a RTVE.es con orgullo su carnet de sindicalista de la UGT desde 1976, “cuando todavía no era legal". Su vecino Jesús, de 59 años, le conoce bien y le define como una persona con amplia trayectoria de “lucha obrera”: “Este señor, cuando el golpe de Estado fallido, se fue a la sede de UGT como otros tantos a quemar carnets de sindicalistas por miedo a los golpistas”.

Jesús reconoce que tampoco votaría al candidato morado, Pablo Iglesias, como sí ha hecho otras veces, porque le tiene “mosqueado” al ver que “solo está por los cargos”, pero se debate entre el PSOE y Más Madrid. No opina lo mismo Marta, una mujer de 42 años que trabaja en Seguridad y que votará a Unidas Podemos porque son “los únicos a quienes no se les puede inculpar de cosas tan graves como al PP y a PSOE”.

En Pozuelo, cerca del Ayuntamiento, Ana exhibe orgullosa una pulsera con los colores de la bandera de España que reza los lemas de “Libertad” y “Yo con Ayuso”, en referencia a la presidenta madrileña. A sus 55 años, esta administrativa explica que es afiliada al PP “de toda la vida”, es “militante y, además, ejerciente” porque “siempre” ha colaborado en las campañas y ha sido muchas veces apoderada del Partido Popular en las elecciones. “Las ideas del PP son las que más me representan y la gestión que está realizando Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia ha demostrado que ella es la que sabe realmente”, afirma. En las pasadas elecciones autonómicas, el PP fue el más votado en 90 de las 100 secciones censales en Pozuelo.

“Es lógico que en los sitios con mayores niveles de renta exista cierta correlación con preferencias más liberales y conservadoras”, explica a RTVE.es Pablo Simón, quien señala también que en Rivas es normal que se siga dando apoyo a partidos que “siguen haciendo políticas públicas a favor de los de allí”. Destaca que, al no haber habido alternancia política en ninguno de estos dos sitios en más de 30 años, “la trayectoria del partido se enraíza en la localidad y su hegemonía se socializa” entre la población. Pero recalca que son muchos los “factores” que influyen en ese voto enraizado en una u otra dirección.

La historia de uno y otro lugar es radicalmente opuesta. En el siglo XIX, Pozuelo era el destino de veraneo preferido de la burguesía madrileña que huía de la Corte y no fue hasta 1970 cuando comenzó a transformarse de pueblo en ciudad. Rivas, por su parte, había quedado destruido durante la Guerra Civil y fue reconstruido piedra a piedra por los propios vecinos a finales de los años cincuenta gracias al cooperativismo vinculado al movimiento obrero.

Pozuelo tiene el doble de renta que Rivas y la menor tasa de paro A día de hoy, en el centro de Pozuelo, las plazas, los edificios, los escaparates… todo está muy bien cuidado y tiene cierto ambiente de pueblo con encanto. Y es al alejarse hacia zonas de urbanizaciones como Somosaguas donde empiezan a aparecer los grandes chalets de lujo y propiedades de más de 1.000 metros cuadrados donde uno puede encontrar hasta cisnes en un estanque como algo común. Una simple búsqueda en los portales inmobiliarios más conocidos de internet muestran los hasta 14 millones que cuestan algunos de ellos, a disposición de muy pocos. Grandes personalidades públicas viven o han vivido ahí, desde el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o el exfutbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, pasando por el cantante Miguel Bosé, entre muchos otros. De media, un hogar en Pozuelo de Alarcón percibe al año 83.388 euros anuales, muy por encima de los 35.587 euros de renta neta media anual por hogar en la región. Pozuelo es también el municipio con menos paro de toda la Comunidad, un 6,05% en febrero. Pero si es cierto que en este municipio se vive muy bien, en Rivas tampoco se vive mal. Su renta por hogar es casi la mitad, pero con unos 42.234 euros al año, las familias ripenses siguen superando la media en toda la Comunidad y su nivel de desempleo, con un 9,63%, continúa estando bastante por debajo del 13,53% de media en toda la región. En Rivas hay más graffitis y murales artísticos, se potencia la cultura urbana y el tejido vecinal y se hace gala de su identidad sindicalista y de izquierdas. Una de sus principales avenidas, Pablo Iglesias, es en honor al fundador del PSOE. Más allá del Auditorio Pilar Bardem y del de Miguel Ríos se encuentra el Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes, por el histórico sindicalista brasileño. Y uno también puede pasear cerca del Centro de Recursos Juveniles Che Guevara. Pero también hay vecinos que prefieren vivir en áreas de chalets grandes en zonas como Rivas Urbanizaciones, aunque por menos de un millón de euros, todos se quedan bastante cortos en comparación con de los de Pozuelo. Y es que estas dos localidades que rondan los 90.000 habitantes (87.165 Pozuelo y 90.973 Rivas a finales de 2020), divididas también entre el centro y su propia periferia, se caracterizan por una densidad de población bastante inferior al de Madrid capital, que es de 5.512 por kilómetro cuadrado (Pozuelo tiene 2.022 y Rivas 1.350). Así van las encuestas en Madrid: el PP sube, Vox baja ligeramente y Cs sigue en el alero

La educación pública tiene el doble de peso en Rivas De los 55 centros educativos que hay en Rivas, 32 de ellos (el 58%) son públicos frente a 20 privados (un 36% de privados) y los tres restantes (un 4%) son concertados-. En Pozuelo, tan solo hay 19 centros públicos (un 28%) de los 68 centros educativos de todo el municipio. Uno de esa veintena es la Escuela Oficial de Idiomas, otro la Escuela Municipal de Música y otro un centro de educación para adultos, con lo que hay pocas opciones públicas de Primaria y Secundaria. En cambio, los 51 centros privados representan el 60% del total, mientras que hay otros siete centros concertados. “La libertad es elegir el colegio al que quiero llevar a mis hijos”, señala Ana, la afiliada del PP de Pozuelo, sobre el lema de Ayuso de campaña. Ella reconoce que sus dos hijas han ido a un colegio concertado. Mientras, Juan, un cartero de 38 años, espera a su hija a la salida de un colegio de Rivas. También es concertado porque, según critica, a su hija “no la han cogido en la escuela pública” de la localidad para priorizar, cree, a familias con más necesidades. Pero por eso exige que todos tengan “la misma igualdad de oportunidades”. Juan prefiere la izquierda a la derecha, aunque no sabe si es porque es lo que ha visto “en casa desde pequeño”, pero dice que no va a ir a votar el 4M, como tampoco hizo en 2019, ya que no está de acuerdo “con ninguno de los que está en el poder”: “Hasta que no vea que alguien se preocupa de verdad por la gente o por el pueblo, no estoy de acuerdo con ninguno”.

Ayuso gana peso en Pozuelo entre los votantes de Cs y Vox En las autonómicas de 2019, el 36,1% de los votos en Pozuelo de Alarcón fue hacia el PP, seguido de Ciudadanos (24,15%), PSOE (16,1%), Vox (12,76%), Más Madrid (7,58%) y Podemos-IU (2,02%). “Creo que lo lógico es esperar que en Pozuelo se dé una hegemonía importante del PP y haya cierto corrimiento de tierras desde Ciudadanos y Vox a favor de Isabel Díaz Ayuso, ya que la mayoría de sondeos así lo indican”, explica Simón. El CIS preelectoral de Madrid del pasado 5 de abril hizo algunas revelaciones interesantes respecto al recuerdo de voto en las autonómicas de 2019. Ayuso, a la que sus votantes puntúan con un 8,4 sobre diez, es también una candidata muy bien valorada por quienes votaron a Ciudadanos y a Vox en las pasadas elecciones. Los primeros le dan un 6,5 frente al 5,3 que dan al candidato naranja, Edmundo Bal. Pero entre los votantes de Vox, la nota para Ayuso es de 7,9, tambien por delante del 7,4 que le dan a Rocío Monasterio, la candidata de este partido. En el bloque de la izquierda, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, es el mejor valorado por los madrileños en general y también el que menor rechazo provoca entre el resto de partidos. En Pozuelo, varios votantes de Cs y de Vox se plantean apoyar a Ayuso en las próximas elecciones, aunque no lo tienen del todo claro. “A la única persona que votaría si no es a Vox, sería a Ayuso, pero Vox es el único partido que puede levantar esto, ¿entiendes? El único que dice las cosas claras y tal cual son”, afirma Jesús, un funcionario de 53 años. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ahyuso, visita la hostelería de Pozuelo en una imagen de marzo. EFE Javier dice no estar todavía “muy seguro” de a quién irá a votar. Este banquero, de 46 años, votó a Ciudadanos en 2019 y le gustaría votar lo mismo porque no le gustan “los extremismos de izquierda ni de derecha”. Sin embargo, reconoce que el partido “se ha diluido totalmente”: “Eso a lo mejor me obliga a votar algo que no es lo que más me gustaría”. La otra opción que baraja es el PP, pero teme que vaya a acabar gobernando con Vox y tampoco le gusta Ayuso: “Cuando la escucho hablar, me da la sensación de que no lo tiene preparado y que lo está improvisando, aunque hay algunas cosas que ha hecho bien como mantener la hostelería abierta”. Ciudadanos se resquebraja antes del 4M: fugas, pérdida de poder y crisis de liderazgo ROCÍO GIL GRANDE Y si bien Pozuelo es tierra de grandes gestores económicos, también es el lugar donde vive Milagros, una mujer de 80 años que camina bien contenta hacia su casa porque le acaban de vacunar contra el coronavirus. Milagros apenas vive con los 400 euros de pensión de viudedad y la ayuda de sus hijas en un piso alquilado que le cuesta 700 euros. “Por supuestísimo que voy a votar al PP, soy madrileña, quiero a Madrid y quiero que mi presidenta continúe”, defiende. Celebra también que Ayuso haya mantenido la hostelería abierta porque una de sus hijas tiene un restaurante “y está pasándolo muy mal, todavía no ha recibido ayudas pendientes” y “se le acumulan las deudas”.