Ciudadanos no vivía sus mejores momentos cuando presentó hace poco más de una semana una moción de censura con el PSOE en Murcia, pero lo acontecido desde entonces ha dejado muy tocada a una formación que afronta las elecciones del 4M en Madrid, para la que faltan menos de dos meses, como una cuestión de supervivencia política. El difícil reto electoral lo afrontará finalmente -si así lo confirman las primarias del partido- el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal.

El goteo constante de bajas de dirigentes de Cs, la sombra del transfuguismo hacia el PP, la crisis de liderazgo y la pérdida de dos gobiernos autonómicos -Madrid y Murcia- en poco más de una semana hacen que parezca una eternidad cuando, hace menos de dos años, en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, Ciudadanos se alzaba como tercer partido político en España, con 57 diputados y aspiraciones reales de gobernar.

La baja este mismo jueves de dos senadores del partido -Ruth Goñi y Emilio Argüeso- y su marcha al Grupo Mixto dejará en junio a Ciudadanos sin grupo propio en el Senado. El partido que dirige Inés Arrimadas se queda únicamente con cuatro asientos en la Cámara Alta, a dos de los necesarios para tener entidad propia.

Mientras, en el Congreso su posición también se debilita tras la salida este miércoles del diputado Pablo Cambronero del grupo parlamentario de Ciudadanos para irse al Grupo Mixto. Cs pierde así un diputado y se queda en nueve. Podía haber sido peor tras la baja este jueves de la diputada de Cs por Alicante Marta Martín, pero ésta sí ha renunciado a su escaño, que pasará a Juan Ignacio López-Bas. Y el mismo día, en la Asamblea de Madrid, se ha dado de baja de Cs Enrique Martínez Cantero, quien ha dicho que por "dignidad personal y responsabilidad" no puede continuar en Ciudadanos: "No comparto ni defiendo el rumbo que ha tomado la dirección".

La marcha de los últimos dirigentes, al igual que las del ya exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, y el exsecretario de Organización del partido Francisco Hervías -quien ha fichado por el PP- ha puesto sobre la mesa un malestar que lleva rondando cierto tiempo en un sector de la formación, reacio a que Ciudadanos se avenga a pactar con el “sanchismo”.

Cs insta a irse a quienes no crean que son el centro político

Ante las últimas fugas, Arrimadas reunió a su grupo parlamentario este jueves en el Congreso de los Diputados. "Inés nos ha dicho: 'mirad, chicos, esto es el centro, poder pactar a los dos lados'. Y ha dejado claro que los diez -diputados electos el 10N- nos presentamos con este programa político". Ese es el resumen del encuentro en palabras del portavoz parlamentario de Cs, Edmundo Bal, al ser preguntado por los medios sobre la crisis que vive el partido.

“Somos coherentes, el puente entre el PP y el PSOE“

“Nosotros no hemos mentido a nadie, hemos sido coherentes. Somos el puente entre el PP y el PSOE”, ha sentenciado Bal. Ha respondido así a críticas extendidas entre quienes han abandonado el partido. Goñi y Argüeso han acusado a la cúpula de haberse “abrazado al sanchismo”, un argumento similar emplearon los tres diputados de Ciudadanos que pactaron con el PP para tumbar la moción de censura que había presentado su propio grupo en Murcia: “No me eligieron para entregar el Gobierno a Sánchez”.

Bal no ha parado de repetir que Ciudadanos es el “centro moderado” y ha instado a quien no lo crea así a abandonar la formación: “Quien no se crea esto, no está en el partido correcto. Que se vaya cuanto antes, que quienes nos vamos a quedar aquí, nos lo creemos”.