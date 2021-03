El diputado de Ciudadanos en el Congreso Pablo Cambronero ha solicitado su baja del partido de Inés Arrimadas y ha pedido integrarse en el Grupo Mixto del Congreso "para defender el programa electoral" que firmó cuando se presentó a las elecciones en 2019 con la formación naranja, según ha comunicado a través de Twitter.

"No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer. Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo", ha señalado este miércoles en una carta difundida en su cuenta personal.

“Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé.



No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer.



Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. pic.twitter.com/af0AxewfCV“