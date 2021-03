Toni Cantó abandona Ciudadanos y la política

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, deja la formación naranja y la política tras la Ejecutiva de urgencia de este lunes y ante todo lo ocurrido la última semana en Madrid y en Murcia. Cantó, que ha dicho sentirse "triste" y "cabreado", ha sido uno de los más críticos con la moción de censura que Ciudadanos impulsó con el PSOE en Murcia contra el Gobierno del 'popular' Fernando López Miras y todo lo ocurrido después que ha afectado a la formación. Cantó, que ha pedido que dimitiera la cúpula de la dirección, ha criticado que no se le ha permitido votar y ha pedido ir en coalición con el PP en Madrid.

La salida de Cantó de Ciudadanos es otro de los indicadores que refleja el momento crítico que vive la formación. La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha reunido de urgencia a la Ejecutiva ante el fiasco de la moción de censura en Murcia-que fracasará por la rebelión de cuatro de los seis diputados de la formación en la región-, la expulsión de Ciudadanos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ante las múltiples peticiones de varios dirigentes de Cs, entre ellos el propio Cantó.

La crisis también ha llevado a Carlos Cuadrado y a José María Espejo-Saavedra a dejar la cúpula de Cs al abandonar sus responsabilidades como vicesecretarios del partido.

Había pedido la dimisión de la cúpula y critica que no le han dejado votar

"He pedido la dimisión de toda la Permanente", ha confirmado Cantó a su salida de la Ejecutiva, donde ha criticado que no se le ha permitido votar: "Arrimadas ha decidido proteger a la Ejecutiva". Cantó también ha confirmado que renunciará a su acta de diputado en las Cortes Valencianas.

Respecto a la situación en Madrid, ha afirmado que en la región que preside Isabel Díaz Ayuso hay que ir "en coalición con el PP": "No podemos ir con Ignacio Aguado". Y sobre Murcia, ha reiterado que esa "ridícula moción de censura" era una "mala idea" y "se ha llevado a cabo de forma bochornosa".

Cantó ha dicho que pedirá trabajo a su representante para seguir ejerciendo de actor y ha descartado sumarse a las filas del PP, como sí ha hecho el exsecretario de Organización de Ciudadano Fran Hervías, quien consideró al Partido Popular como el "único proyecto" que puede ganar a Pedro Sánchez.

Por último, el dirigente ha aprovechado este anuncio para enviar "un saludo afectuoso" a todos los afiliados y cargos del partido que "se dejan la vida" y que no merecen tener a un partido que "no asume ninguna responsabilidad", y para recordar a Albert Rivera, "que dio una lección de cómo se comporta un señor que sabe lo que es la política", algo de lo que, a su juicio, muchos en el partido "no han tomado nota".