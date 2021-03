Ayuso reivindica el "derecho" a elecciones y la oposición pide "unidad y participación" para ganar el Gobierno

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de respaldar la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo ha provocado una cascada de reacciones.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado de inmediato el aval de la Justicia porque Madrid "está en su derecho" de comicios, un apoyo al que se ha sumado Vox, mientras que desde la oposición de izquierda se ha hecho un llamamiento "a la unidad y a la participación" para ganar al PP el Gobierno regional.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM ha desestimado este domingo la medida cautelar de suspensión instada por los letrados de la Asamblea de Madrid de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones para mayo.

Ayuso había defendido públicamente que no tenía ninguna duda de que finalmente se iría a elecciones. Una convocatoria que ella misma anunció y que causó un terremoto político en la región el pasado miércoles.

La decisión provocó la ruptura con Ciudadanos como socios de Gobierno y desavenencias públicas con el vicepresidente de la formación naranja, Ignacio Aguado, en lo que ha sido una semana de via crucis para Cs, con una moción fallida de censura en Murcia de por medio.

El exvicepresidente de la Comunidad y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha calificado de "despropósito" que la presidenta regional haya decidido convocar elecciones.

“Con 1.641 personas hospitalizadas, 424 en UCI y 447.101 en paro, Ayuso ha decidido convocar elecciones. Su capricho es lo primero. Nos costará 20 millones de euros. Serán el 4 de mayo, martes. Si tiene hijos, cuente con que no habrá colegio. Un despropósito todo.“

Gabilondo "respeta" la resolución del TSJM y llama a la participación

El portavoz del PSOE en la Asamblea y candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo, ha señalado este domingo que el PSOE presentó una moción de censura contra la presidenta regional sin "tener constancia oficial" de la convocatoria electoral, pero ha mostrado su respeto por la decisión judicial que respalda la convocatoria y ha expresado su disposición a hacerse cargo del Gobierno de Madrid.

El candidato socialista ha manifestado que está dispuesto a concurrir a este "proceso extraordinario para constituir la Asamblea de Madrid como representación de la voluntad ciudadana".

“Respetamos la decisión del TSJM y valoramos positivamente la celeridad de la resolución. Llamamos a la participación y a la movilización para constituir la Asamblea como representación de la voluntad ciudadana. Estoy y estamos dispuestos a hacernos cargo del Gobierno de Madrid pic.twitter.com/qtiAqf0YlB“ — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) March 14, 2021

La líder regional de Más Madrid y portavoz adjunta en la Asamblea, Mónica García, cuyo nombre figuraba como alternativa en la moción de censura presentada contra Ayuso, sería la candidata en las elecciones del partido, que no hará un proceso de primarias ya que considera que tiene validez el celebrado el pasado verano, cuando la militancia la situó al frente del órgano de dirección autonómico.

"Se consuman unas elecciones irresponsables. No hay problema: Me enfrenté al virus y me enfrentaré a Ayuso. Estoy preparada para echarla de la Puerta del Sol", ha reaccionado Mónica García a la decisión del alto tribunal.

La líder regional es muy conocida por su papel en los inicios de la marea blanca a favor de la sanidad pública, compagina su labor de anestesista en el hospital 12 de Octubre con su faceta de política.

03.59 min Especiales RNE - Más Madrid tacha de "irresponsabilidad" la convocatoria de elecciones y anuncia que no recurrirá la decisión del TSJM - Escuchar ahora

Mientras que la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha instado este domingo a aprovechar la oportunidad el 4 de mayo para "echar" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, del Gobierno de la Comunidad.

"El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a Ayuso. Ella quiere seguir jugando con nuestras vidas y meter a la extrema derecha en el Gobierno", ha señalado Serra.

“Quiere meter a la extrema derecha en el Gobierno“

La portavoz de Unidas Podemos ha hecho un llamamiento a no desaprovechar la oportunidad para "echar" a Isabel Díaz Ayuso del Ejecutivo madrileño, "acabar con décadas de corrupción y saqueo y hacer un Gobierno progresista".

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y candidata a la Presidencia madrileña, Rocío Monasterio, ha celebrado este domingo el respaldo a los comicios. "A elecciones en Madrid", ha escrito Monasterio en redes sociales donde ha agregado iconos de aplausos para celebrar la noticia.

Monasterio ha tenido un papel decisivo como socio externo del Gobierno de coalición de PP y Cs tras apoyar la investidura de Ayuso, lo que le ha hecho ser clave en la negociación de los presupuestos de 2021, que no han llegado a ser aprobados, con exigencias que han puesto a prueba la relación de las fuerzas de centro derecha como el denominado 'pin parental'.