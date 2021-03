PSOE y Más Madrid han anunciado este miércoles que han presentado, por separado, dos mociones de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justo después de conocerse su decisión de romper su acuerdo de Gobierno con Ciudadanos y de convocar elecciones anticipadas. Los candidatos a presidir el gobierno regional serían Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid).

Según el vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado (Cs), Ayuso ha decidido romper "unilateralmente" el acuerdo de gobierno del PP con Ciudadanos y convocar elecciones anticipadas en la Comunidad, que tendrían lugar el 4 de mayo. Una decisión que, según fuentes de Génova, se da "para frenar la moción de censura" de Ciudadanos y el PSOE contra la presidenta, tal y como ha ocurrido este miércoles en la Región de Murcia, ya que de presentarse "no se podría convocar elecciones".

“Registramos moción de censura en la Asamblea de Madrid. Con @Monica_Garcia_G de candidata. Hay alternativa.“ — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 10, 2021

Sin embargo, después del anuncio de Aguado, el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el portavoz socialista en la Asamblea madrileña, Ángel Gabilondo, han confirmado cada uno por separado que han presentado una moción de censura contra Ayuso. Ambas iniciativas se han presentado alrededor de las 13:05 horas, una hora después de que Ayuso haya firmado el decreto de disolución de la Cámara regional, según han informado desde el Parlamento madrileño. Ahora queda pendiente aclarar cuál de las dos iniciativas -mociones o disolución- saldrá finalmente adelante.

Será a las 14:30 horas cuando la Mesa de la Asamblea, con mayoría de PP y Ciudadanos, decida si salen adelante o no las mociones. El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha asegurado en los micrófonos de RNE que la moción presentada por su partido "es plenamente valida" ya que el decreto de disolución aún no está publicado en el BOCM, por lo que "no contempla" que la mesa de la Asamblea no la acepte.

Gabilondo no cree "responsable" convocar ahora elecciones Gabilondo se había mostrado esta mañana de nuevo dispuesto a hablar para formar un gobierno que "reforme, transforme y regenere la región", aunque había insistido en que hasta ahora Cs "no ha modificado su posición". A su juicio, convocar unas elecciones anticipadas no es "la mejor decisión" ni algo "responsable" en estos momentos cuando "no hay presupuestos" y "en plena pandemia, cuando estamos dilucidando qué se va a hacer, si se va a cerrar o no la Comunidad de Madrid". “Esta mañana el @gpsAsamblea hemos registrado en la @asambleamadrid Moción de Censura a la presidenta Diaz Ayuso para dar estabilidad a la región y a las instituciones madrileñas pic.twitter.com/gnKCkXOzAN“ — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) March 10, 2021 Por este motivo, ha dicho, con el objetivo de frenarla, su grupo parlamentario ha presentado la moción de censura. Según Gabilondo, la moción de censura es "producto de la necesidad de cambio de gobierno" y de la decisión de Ayuso de convocar elecciones. "Se pone en entredicho el acuerdo que decían que era tan consistente con Cs", ha recalcado. Gabilondo ha confirmado que será el candidato de la moción de censura, al tiempo que ha indicado que ha trabajado con "toda honestidad" hasta ahora tratando de construir "una alternativa en la Comunidad" y entendiendo "la situación de crisis en la Comunidad".