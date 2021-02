El Gobierno regional anuncia al sustituto de Beatriz Ballesteros al frente de Transparencia, que dimitió en el cargo. Será José Gabriel Sánchez Torregrosa el que se pondrá al frente de Transparencia. Lo ha confirmado la coordinadora de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal a través de este tuit de su cuenta. Era el segundo de Ana Martínez Vidal y de momento se descarta una remodelación más amplia del gobierno regional. Sánchez está afiliado a Ciudadanos desde 2016.

Vidal ha anunciado que en los próximos días se van a producir más cambios no solo en las carteras que afectan a su formación, sino también en las del Partido Popular. Preguntado por esta amplia remodelación del gobierno, el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, también de Ciudadanos, se ha puesto a disposición de su partido.

Crisis de gobierno en la sección de Ciudadanos

La dimisión de la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros, ha abocado al gobierno autonómico a una crisis que se agrava en el seno de Ciudadanos. Lo último, la vicepresidenta del gobierno y consejera de Política Social, Isabel Franco, ha reprochado esta mañana a su compañera de partido, coordinadora regional de la formación naranja y portavoz del ejecutivo, Ana Martínez Vidal, de invadir competencias que no le corresponden. También de actuar de forma unilateral sin contar con el PP, socio de gobierno, lo que hubiera evitado -a su juicio- la salida de Ballesteros.

“No existe diálogo entre ninguno de los consejeros del gobierno con la coordinadora regional“

Franco, que -previsiblemente- será relevada de su puesto de vicepresidenta por Martínez Vidal, ha asegurado que no se plantea dimitir y que, si la cesan, no abandonará su escaño. Ha insistido en que corresponde al presidente López Miras anunciar la remodelación del ejecutivo y no a Martínez Vidal. En su opinión, está cometiendo muchos errores.

La actual vicepresidenta ha dicho que "desde su nombramiento como coordinadora territorial sólo tuvo lugar una reunión donde nos encontramos todos, y nunca más se supo". Según su opinión, "resultó muy triste conocer que no existe diálogo entre ninguno de los consejeros del gobierno con la coordinadora regional. Así se hace muy complicado trabajar"



Unas palabras que, asegura la portavoz del ejecutivo y coordinadora regional de Ciudadanos, no se ajustan a la realidad. Martínez Vidal ha dicho que las respeta pero no las comparte.Además, ha reiterado su plena coordinación y colaboración con el presidente López Miras.