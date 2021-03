El exvicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), ha acusado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), de romper el acuerdo de coalición en la región "por un capricho, por una ambición personal" para intentar convertirse en "la reina Sol" porque piensa que va a gobernar sola o quiere formar una coalición con Vox.

Aguado, junto al resto de consejeros de Ciudadanos que formaban parte del Ejecutivo madrileño, fueron destituidos este miércoles por Díaz Ayuso tras la convocatoria anticipada de elecciones para el 4 de mayo, que se produjo pocas horas después de la moción que PSOE y Ciudadanos presentaron en Murcia contra el PP. Díaz Ayuso explicó que temía que ambos partidos imitaran a Murcia y presentaran una moción en su contra, por lo que se vio "obligada" a convocar elecciones ante un escenario que el propio Aguado negó posteriormente.

Un día después de que se desatase la 'tormenta' política en Madrid, Aguado ha dicho en una entrevista en Onda Cero que la presidenta madrileña ha cometido "una irresponsabilidad y una temeridad" por romper unilateralmente el acuerdo de coalición "sin justificación y sin motivo, agarrándose a una excusa peregrina" de la situación en Murcia, cuando el acuerdo no se ha roto ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni en Andalucía, ni en Castilla y León.

A su juicio, Ciudadanos era "el contrapeso moderado y sensato" en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero "ahora Ayuso va a tumba abierta, va a tender la mano a Vox". De hecho, el presidente ha considerado que el PP ha cesado a los consejeros de Ciudadanos "seguramente porque ya tenga algo hablado con Vox y quiera gobernar con Vox".

Unas elecciones "paralizan absolutamente todo"

Para Aguado, la convocatoria de elecciones anticipadas y el cese de los seis consejeros de Ciudadanos "genera una inestabilidad brutal en Madrid y paraliza absolutamente todo", las ayudas a los autónomos, las ayudas a la hostelería y las políticas sociales, hasta que los nuevos responsables asuman las riendas de los distintos Departamentos.

El exvicepresidente ha lamentado la adopción de esta decisión, "en mitad de una pandemia", con más de 400 personas ingresadas en las UCI de los hospitales madrileños y con 94.000 personas que han perdido el empleo, "cuando nadie estaba pidiendo unas elecciones anticipadas, frente a un Gobierno que estaba cumpliendo el acuerdo firmado hasta 2023".

Tras la decisión de Díaz Ayuso de disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas, PSOE y Más Madrid presentaron por separado dos mociones de censura contra la presidenta, que fueron admitidas a trámite posteriormente por la Mesa de la Asamblea. Preguntado por si apoyará alguna de estas iniciativas, Aguado ha abogado por "esperar a ver cómo se resuelve este guirigay que ha organizado Ayuso y ver qué dicen los tribunales y el Constitucional".

Y es que la presentación de ambas iniciativas -elecciones anticipadas y mociones de censura- han abierto un escenario de incertidumbre en la región y han provocado un terremoto político en varias comunidades tras la crisis abierta entre PP y Ciudadanos. El Gobierno regional de Díaz Ayuso ha acusado a la Asamblea de Madrid y a su presidente, Juan Trinidad (Cs), de haber incurrido en "prevaricación" al admitir a trámite las mociones. Por su parte, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, aseguró en los micrófonos de RNE que la moción presentada por su partido "es plenamente valida" ya que el decreto de disolución aún no está publicado en el BOCM, por lo que "no contemplaba" que la mesa de la Asamblea no la aceptase.

Lo cierto es que existen posturas enfrentadas en torno a cuál de las dos iniciativas -elecciones o mociones- saldrá finalmente adelante. Los expertos consultados por RTVE.es admiten que se trata de un asunto "complejo" ya que no existen antecedentes. De hecho, se encuentran divididos sobre si se celebrarán finalmente elecciones o no.