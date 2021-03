Madrid, en directo | Montero cree que es momento de que Cs salga de la "foto de Colón" y pueda pactar a izquierda y a derecha

10:21

Más Madrid no va a permitir que Ayuso "se marque un Puigdemont". El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyá, avisa que no van a permitir que la presidenta regional "se marque un Puigdemont".

"Por encima del Estatuto de Autonomía no hay nadie en la Comunidad de Madrid, ni Ayuso, por mal que le pese. Y el artículo 21 es absolutamente claro, una vez presentada la moción censura, como hicimos ayer a las 13.03 horas, no se pueden presentar convocatorias de elecciones. Por encima de la Ley no está Ayuso. No contemplamos elecciones porque sería contemplar que se salte la ley y no vamos a permitir se marque un Puigdemont en Madrid", ha dicho.