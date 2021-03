La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su decisión de romper con Ciudadanos en el Gobierno regional y convocar elecciones porque vivió con este partido y con el ya exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado "situaciones inenarrables" durante la legislatura. También ha insistido en que la intención de Cs era presentar una moción de censura con el PSOE en Madrid, igual que ocurrió el miércoles con Murcia: "No me cabe duda de que venían a por Madrid".

En una entrevista en 'esRadio', la dirigente madrileña ha contado que el miércoles habló con Casado, le contó las circunstancias y acordaron esperar a ver qué sucedía en Murcia, "porque él tenía la confianza en que no iba a prosperar" la moción de PSOE y Ciudadanos.

"Visto que esto fue así, yo afortunadamente sí tuve su respaldo y su confianza para dar este paso, que es muy duro y es muy difícil porque al final lo más importante es llegar al poder y yo ya lo tengo. Ya soy lo que no hubiera ni soñado. Estoy ahora mismo en el cargo y en la responsabilidad más bonita que he tenido en toda mi vida", ha expuesto, al tiempo que ha dicho que lamenta tener que volver a preguntarle a los madrileños. Lo hace porque prefiere que sean ellos "dueños de su destino a que lo sea el PSOE con mis exsocios".

Ayuso ha insistido en que no tiene dudas de que la moción de censura entre PSOE y Cs se iba a presentar también en Madrid y ha desgranado que durante el último año ha vivido "situaciones inenarrables": "A mí no me cabe la menor duda de que también venían a Madrid".

Aguado "se ponía de parte de La Moncloa por la espalda" Como ejemplo ha puesto cuando tenían las reuniones del Grupo COVID-19 y siempre su vicepresidente "se ponía de parte de La Moncloa por la espalda", cuando intentaban ir a La Moncloa "a según qué reuniones" sin consultarla "o al propio Ferraz" o cuando ella decidió mantener los comercios y la hostelería abiertos hasta las Navidades y ellos pretendían obligarla a cerrar. Ayuso pone fin a un matrimonio desavenido entre PP y Cs con sonados roces en un año y medio ROCÍO GIL GRANDE "Esta situación que se ha venido desarrollando durante dos años era la que me esperaba hacia adelante sin una moción, pero yo estoy convencida de que me iba a caer una moción. Tanto es así, que hay que ver en qué poco tiempo ya la izquierda me la había presentado. La tenían sobre la mesa y preparada para hacerlo en cualquier momento", ha manifestado. Respecto al Gobierno central, Ayuso ha asegurado que ahora mismo en La Moncloa" no hay un equipo de gobernantes, hay una maquinaria del poder que utiliza todos los medios a su alcance para mantenerse, pero no para trabajar para los ciudadanos". "La maquinaria de Sánchez e Iglesias está a lo que está, a cambiar el país por la puerta de atrás y, por eso, embarran el campo todo lo que pueden y más, porque son especialistas en llegar a los gobiernos derrocando, que es lo que pretendían hacer en Madrid y en las demás comunidades, deslegitimando el adversario, que es lo que ha intentado hacer conmigo durante dos años y no dudo de que será una campaña terrible.