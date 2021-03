La Mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido a trámite las mociones de censura presentadas por el PSOE y Más Madrid contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien a su vez había firmado este miércoles un decreto para disolver la Cámara y convocar elecciones anticipadas el 4 de mayo, han informado a RTVE fuentes parlamentarias.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, y el portavoz socialista en la Asamblea madrileña, Ángel Gabilondo, han confirmado cada uno por separado que han presentado una moción de censura contra Ayuso para tratar de evitar la convocatoria de unas elecciones anticipadas, ya que no es "la mejor decisión" ni algo "responsable" en estos momentos, ha dicho Gabilondo, cuando "no hay presupuestos" y "estamos en plena pandemia, dilucidando qué se va a hacer, si se va a cerrar o no la Comunidad de Madrid".

"Se admite a trámite la moción de censura. Madrid, un paso más lejos del desgobierno de Ayuso", ha celebrado Íñigo Errejón en su cuenta de Twitter tras conocer la noticia.

“Se admite a trámite la moción de censura. Madrid, un paso más lejos del desgobierno de Ayuso.“ — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 10, 2021

Ambas iniciativas parlamentarias se han presentado alrededor de las 13:05 horas, una hora después de que Ayuso haya firmado el decreto de disolución de la Cámara regional. Posteriormente, a las 14:30 horas, la Mesa de la Asamblea, con mayoría de PP y Ciudadanos, se ha reunido y ha decidido admitir a trámite las mociones, una decisión que según fuentes del entorno de la presidenta es "ilegal". Mientras, Díaz Ayuso continúa adelante con la disolución de la Asamblea y ha cesado a todos los consejeros de Ciudadanos que formaban parte de su Gobierno, incluido a su vicepresidente, Ignacio Aguado.

Según el propio Aguado, que ha sido quien ha adelantado la noticia, Ayuso ha decidido romper "unilateralmente" el acuerdo de gobierno del PP con Ciudadanos y convocar elecciones anticipadas en la Comunidad, que tendrían lugar el 4 de mayo. Una decisión que, según fuentes de Génova, se da "para frenar la moción de censura" de Ciudadanos y el PSOE contra la presidenta, tal como ha ocurrido este miércoles en la Región de Murcia, ya que de presentarse "no se podría convocar elecciones".