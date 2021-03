El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, aspirará a ser candidato del partido para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo tras la retirada del proceso del exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado.

"No tengo ninguna duda de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es Edmundo Bal, le he pedido yo personalmente que se presente a las primarias de Ciudadanos, que las gane", ha anunciado Aguado junto a Bal en una rueda de prensa telemática.

Bal, por su parte, ha dado las gracias a su compañero por su "trabajo al frente de esas difíciles consejerías de la Comunidad de Madrid y de un gobierno difícil" y lo ha ensalzado por haber "resistido solo pensando en el bien de los madrileños".

"Gracias, @ignacioaguado por tu trabajo y tu generosidad. Soy consciente de que el reto que hoy asumo es enorme. Pero no me puedo quedar de brazos cruzados viendo cómo a los madrileños se les arrebata el centro político y se les condena a una sociedad de bandos. Vamos a por todas.

Aguado, que ha agradecido el honor de haber ostentado el cargo de vicepresidente, ha asegurado que no se trata de "un punto y final", sino de un punto y aparte. "Yo seguiré prestando servicio a mi país en la Ejecutiva", ha afirmado visiblemente emocionado.

Ciudadanos, "la garantía de que los extremos no van a gobernar"

El aspirante a candidato del partido se ha comprometido con "todos los militantes y todos los españoles" a buscar la solución a los problemas de los madrileños y ha dicho negarse a "los extremos, la polarización". "No hay dos bandos ni dos Españas, está Ciudadanos y es la garantía de que los extremos no van a gobernar". Así, ha dicho abogar por "las políticas moderadas, sensatas y de centro pensando solo en los madrileños".

"Es por esa razón que me presento. Soy consciente del reto que esto supone y sé lo que voy a tener que trabajar, pero me encantan los retos, si no no estaría aquí", ha añadido. "En este partido somos valientes, como valiente ha sido Nacho (Aguado) al decirme que el mejor candidato soy yo", ha comentado.

Bal ha concluido diciendo que quiere sacar a Madrid de los bandos y convertirla en esa "comunidad autónoma de absolutamente todos". Por su parte, Aguado ha insistido en que Ciudadanos es "más necesario que nunca" porque son "el contrapeso sensato a la polarización" que se avecina.

"Muchas gracias, Aguado, por todo tu trabajo al servicio de los madrileños. Esta decisión que tomas hoy es un gesto valiente, que te honra y que dignifica la política. Será un honor seguir trabajando a tu lado por el interés general de todos los españoles" ha dicho en Twitter la líder de Cs, Inés Arrimadas.







Ha mostrado su apoyo a Edmundo Bal la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien a través de Twitter le ha definido como "un abogado del estado que entró en política porque no quiso obedecer a Sánchez". También ha alabado la "dignidad" de Ignacio Aguado por dar un paso a atrás. "A Ignacio, mi cariño. A Edmundo, mi apoyo. Gracias Ignacio. Vamos Edmundo", ha concluido.











A ellas se ha unido Malena Contestí, que le ha deseado "una gran campaña y un gran resultado".