La moción de censura presentada por el PSOE y Ciudadanos (Cs), que puso contra las cuerdas hace ocho días al Ejecutivo de Fernando López Miras y el PP de Murcia y que provocó un terremoto político a nivel nacional, ha sido rechazada este jueves al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria -23 escaños- tras el voto en contra de los tres diputados fugados de Ciudadanos y el "no" de los tres expulsados de Vox.

La suma entre socialistas y 'naranjas' y los votos a favor de Podemos ha conseguido 21 'síes', a falta de 2 para que prosperase la iniciativa, que finalmente ha obtenido 23 votos en contra y una abstención, la del presidente de de la Asamblea Regional, de Ciudadanos. Hasta este miércoles, el resultado de la moción estaba todavía en el aire, pero finalmente los autodenominados "diputados libres de Vox", expulsados del partido de Abascal en junio, anunciaron que votarían en contra. A juicio de uno de ellos, Juan José Liarte, la propuesta del PP de comenzar en Murcia para el resto de España la unificación del centroderecha es más "ilusionante".

Los diputados expulsados de Vox votarán "no" a la moción de censura contra el PP en Murcia DIANA FRESNEDA

Así, el 'popular' Fernando López Miras seguirá al frente de la presidencia de la Región de Murcia, con algunos cambios en su estructura ejecutiva tras la incorporación de los diputados de Ciudadanos Valle Miguélez y Francisco Álvarez como consejeros, mientras que Isabel Franco se mantiene como vicepresidenta. Las nuevas caras sustituirán a Ana Martínez Vidal y José Gabriel Sánchez Torregrosa, los dos consejeros 'naranjas' cesados tras presentar la moción de censura junto al PSOE.

Tanto el el presidente del PP, Pablo Casado, como el secretario general del partido, Teorodo García Egea, han asistido a la Asamblea Regional para mostrar su apoyo a López Miras. Ha sido precisamente García Egea quien ha asegurado minutos antes de la votación que el "gran favor" que les ha hecho Pedro Sánchez, "intentando atacar Murcia sin conocerla", ha sido unir una nueva mayoría en torno a López Miras y permitir una legislatura estable" en esta región. Según ha recalcado, "la reunificación del centroderecha empieza en la región de Murcia", con una "mayoría estable" para los dos años que quedan de legislatura.

López Miras (PP): "Es momento de mirar hacia adelante"

No obstante, la desactivación de la moción no ha evitado que continúe la polarización en el parlamento murciano, sino que en la sesión de este jueves han seguido los reproches y las acusaciones de corrupción tanto de Gobierno como de la oposición y la palabra "tránsfugas" ha vuelto a centrar las intervenciones en las que, en más de una ocasión, el presidente de la Cámara ha tenido que llamar al orden. Por este motivo, López Miras ha anunciado que van a solicitar que se retiren del diario de sesiones "los insultos de Cs, PSOE y Podemos" hacia los miembros del Consejo de Gobierno "porque la Región no se merece pasar a la historia por un capítulo tan indigno como el de los insultos que hoy hemos visto".

"Hemos visto al secretario general de los socialistas, Diego Conesa, fuera de sí, ido; ha perdido los papeles y ha demostrado que no puede ser más que líder de la oposición", ha señalado López Miras, quien cree que el líder socialista "ha intentado amedrentar, ha sido agresivo, indigno y ha usado las peores artes de las mafias contra los miembros del Consejo de Gobierno y ha hablado de corrupción cuando es el único imputado de la Cámara". Sobre la coordinadora de Ciudadanos y candidata a la presidencia en la moción de censura, Ana Martínez Vidal, ha señalado que fue el PP el que "no contó con ella, se enfadó y buscó acomodo en otro partido".

El líder 'popular' ha asegurado que, tras la moción, mantiene "intacto" el "reto de asumir todos los compromisos adquiridos" y ha augurado un "futuro de trabajo en común de quienes tenemos planteamientos cercanos y para impedir que nunca nadie vuelva a ponerlo en riesgo". "Su intento, señor Conesa y Martínez Vidal, ha sido una auténtica irresponsabilidad, pero no le dedicaré más tiempo, es momento de mirar adelante y expresar la gratitud con todos aquellos que creemos en la libertad de esta propuesta frente al Gobierno armado de Pedro Sánchez", ha recalcado.