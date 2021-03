Directo | Dos senadores de Ciudadanos abandonan el partido y se pasan al Grupo Mixto

09:18

Errejón, sobre la negativa de Más Madrid a ir en coalición con Unidas Podemos. "Yo no he hablado, lo ha hecho quien tenía que hacerlo, que era Mónica García. Nos alegramos de que UP vaya a superar el 5%, eso supone que ningún voto se va a perder. Nosotros somos un espacio que habla de los asuntos cotidianos, verde y feminista. Ahora se trata de sumar como lo hizo Compromís en la Generalitat valenciana".