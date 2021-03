La última propuesta del PSOE sobre la Ley de Vivienda ha provocado nuevas discrepancias entre los socios de coalición. El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido a los socialistas de que no cumplir el acuerdo de gobierno para regular el precio del alquiler es "faltar el respeto a los ciudadanos".

"Un gobierno es de izquierdas cuando cumple los compromisos firmados", ha apostillado durante su intervención en la firma del acuerdo Plan de Choque de la Dependencia, en la Mesa de Diálogo Social, en la que han participado representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.

Con ello, hacía referencia a la situación de la negociación sobre la nueva Ley de Vivienda y los desacuerdos que existen entre ambos partidos acerca de cómo encarar la regulación del alquiler.

Unidas Podemos rechaza la propuesta de incentivos planteada por el PSOE dado que supone incumplir el compromiso de controlar el precio del alquiler y no entraña obligaciones a grandes propietarios. Por ello, los morados llegaron a acusar a los socialistas de "sucumbir" a las presiones de la patronal inmobiliaria y desplegar un modelo "antisocial".

"La libertad en una sociedad democrática no es libertad de imponer unos alquileres a precios abusivos. No hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna, y decir esto es cerrar filas con un principio constitucional", ha zanjado Iglesias para enfatizar que la vivienda "no es solo un bien de mercado, es un derecho". "Y lo que se firma, se cumple" .

"Ahora que se habla de los compromisos en vivienda quiero ser cristalino, cuando se firma un acuerdo de Gobierno, el acuerdo está para cumplirse, porque no cumplir un acuerdo de Gobierno que se firmó ante los ciudadanos es faltar al respeto a los ciudadanos; Unidas Podemos no va a consentir que se falte el respeto", ha manifestado Iglesias.

Calvo dice que la negociación sobre vivienda cumple el acuerdo de gobierno

Desde el PSOE, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha sostenido este jueves que la ausencia de una regulación sobre alquileres en la ley de vivienda no incumplirá el acuerdo con Unidas Podemos, una vez que se sentaron a negociar "muchas horas" y trataron de resolver las discrepancias.

Calvo ha querido matizar que el Ejecutivo facilitará el "acceso a una vivienda digna para las personas más frágiles" y ha añadido que los acuerdos de gobierno "hay que negociarlos, ya que no están cerrados".

"Cumplir los acuerdos de gobierno es sentarte a trabajar muchas horas, muchas horas, hasta que todo está limado; no cumplirlos sería decir ahora no vamos a hacer esa ley, que estaba puesto que la íbamos a hacer, eso sería no cumplir, pero estar sentados con puño de hierro hasta que la ley salga es lo que acordamos y es lo que hacemos", ha reiterado la vicepresidenta en sus explicaciones.

La ministra ha afirmado, además, que "el gobierno de coalición no peligra" por la ley de vivienda, ya que las diferencias no son más que "el día a día de un gobierno", y ha asegurado haber "estado cómoda siempre" con el vicepresidente segundo porque "las discrepancias políticas" no le "afectan en lo personal".

A su juicio, PSOE y Unidas Podemos mantienen "elementos de matiz" que tienen que ajustar al negociar cada iniciativa legislativa, como es el caso de la Ley de Vivienda, y los socialistas, como grupo parlamentario mayoritario, tienen "enorme responsabilidad de saber interpretar bien qué está ocurriendo en la sociedad española, de tomar decisiones ponderadas y responsables".

Por su parte, las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, respectivamente, han defendido el sistema diseñado por el titular de Transportes, José Luis Ábalos. Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que todavía hay margen para negociar y que el objetivo es el mismo: bajar los precios en las llamadas zonas tensionadas, en las que se han disparado las rentas en los últimos años.

"Podemos discrepar en los instrumentos, pero el objetivo es compartido. ¿Que unos piensan que se consigue de un modo y otros consideramos que puede ser más eficiente conseguirlo por otro? Eso es una cuestión de debate que no hemos acabado", ha dicho Ábalos.