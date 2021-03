Los miembros de las mesas electorales de las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo de la Comunidad de Madrid no contarán con equipos de protección individual (EPI), como sí pasó en las elecciones catalanas del 14-F, ya que el Gobierno autonómico tan solo les facilitará dos mascarillas FFP2, pantallas de protección facial, de uso opcional, y guantes para el recuento.

Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha presentado este jueves el protocolo de seguridad para hacer frente a la COVID-19 preparado por la Comunidad de Madrid para los comicios del 4 de mayo, un acto en el que ha estado acompañado por el portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, y la titular de Presidencia, Eugenia Carballedo.

Según ha explicado Ruiz Escudero, las mesas de votación se situarán a una distancia mínima de tres metros entre sí y deberán tener la longitud suficiente para garantizar la distancia de 1,5 metros entre los miembros de las mismasr, los cuales desinfectarán adecuadamente el espacio en el que van a trabajar al inicio y en cada cambio de puesto y no deberán circular entre las mesas. No podrán compartir bolígrafos y ningún otro material.

Además, el consejero de Sanidad ha descartado la vacunación de los miembros de las mesas electorales por tres razones: la Comunidad de Madrid recibe "poca cantidad" de dosis, hay grupos prioritarios y una vez que se suministrase la vacuna, "el grado de inmunización para la jornada electoral sería solo del 30%".

El protocolo se asemeja al que se puso en marcha cuando las elecciones autonómicas vascas y gallegas del mes de julio, las primeras celebradas en pandemia tras el fin del estado de alarma.

Franjas horarias para votar

Durante la presentación, Ruiz Escudero ha pedido que el 4-M la población "sensible", como los mayores de 65 años y discapacitados, acudan a votar "preferentemente" entre las 10:00 y 12:00 horas, mientras que aquellos con una infección "activa" por el virus o con "sospecha" de estar contagiados, lo hagan de 19:00 a 20:00 horas.

Además, ha explicado que los colegios electorales tendrán un recorrido de entrada y salida para poder dirigir el flujo de votantes "de forma adecuada" y se pueda garantizar la distancia social, y se establecerán marcas en el suelo indicando los dos metros de distancia que se han de mantener entre votantes y entre estos y los miembros de las mesas.

Estos recinto también se ventilarán de manera "constante" y se colocarán carteles informativos con los indicadores de seguridad, y se acondicionarán de manera "diáfana" para evitar que se tenga que tocar superficies como pomos de puertas.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán controlar "el flujo de votantes". Y asimismo habrá personal que controle el acceso ordenado, que se mantenga la distancia y que se cumplan las medidas de higiene.

En la entrada al centro electoral, habrá geles hidroalcohólicos para que los votantes puedan desinfectarse las manos, o en su defecto, podrán usar guantes que también estarán a la entrada. Asimismo a su llegada, se les facilitará una mascarilla quirúrgica para poner sobre la ya que ya lleven. Al recinto de votación tan solo podrá entrar el votante y en el caso de personas con alguna discapcidad o mayores, podrán entrar con un acompañante.

Ruiz Escudero ha recomendado que se lleve el "voto preparado desde casa", y si hiciera falta usar las cabinas de votación, estas no tendrán cortinas, aunque ha asegurado que estará garantizada la privacidad. También ha recomendado que no haya más de un interventor por candidatura en cada mesa y no podrán circular entre las mesas.

A la hora de votar, en las mesas habrá una bandeja donde el votante depositará su identificación para que no tenga que ser manipulada. Los votantes no se retirarán la mascarilla, salvo que la mesa lo solicite para su identificación. Y será el propio votante el que tras mostrar el sobre a los miembro de la mesa quien lo deposite en la urna. Asimismo, se intensificarán las labores de limpieza y desinfección de todas las superficies y mesas del local electoral cada tres horas.