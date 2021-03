El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha confirmado que el próximo 4 de mayo, martes, no habrá clase en los colegios de la región con motivo de las elecciones autonómicas que se celebrarán ese mismo día.

Ossorio, que también es consejero de Educación, ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno junto con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty.

Ante las dudas surgidas en los últimos días sobre cómo se podría compatibilizar la jornada electoral con el calendario lectivo, finalmente Ossorio ha aclarado que el real decreto de convocatoria de elecciones "establece una serie de medidas complementarias cuando hay elecciones" y que una de ellas es "declarar inhábil los días en los que haya elecciones si no caen en festivo". Por tanto, "este decreto de naturaleza electoral deja claro que ese día es inhábil a efectos escolares", ha zanjado.

Ayuso descarta fichajes estrella para el 4M ni grandes remodelaciones

En clave política, Ayuso ha sostenido que no tiene pensado hacer fichajes estrella de cara a su lista electoral ni grandes remodelaciones en el Gobierno tras el 4M -si consigue la confianza de los ciudadanos- porque está satisfecha con los equipos que tiene.

"En principio no tengo pensando hacer grandes movimientos, ni fichajes estrella, ni traer novedades en concreto. Vamos a seguir trabajando con los mismos equipos y dando estabilidad a la política madrileña", ha manifestado.

A pesar de que ha indicado que ha tenido muy buena relación con diputados y consejeros de Ciudadanos, así como con miembros de Vox y PSOE, ha defendido que quiere presentar un "proyecto concreto", que es con el que pidió la confianza de los madrileños hace menos de dos años.

"Por ahora esa es mi intención. Evidentemente, hablaré con todos y el futuro no está escrito pero así de primeras sí que me gustaría presentar una lista de una misma formación", ha declarado. A su parecer, "es lo mejor para dar seguridad" y para no volver a verse envueltos "en las mismas circunstancias".

"Creo que en las últimas semanas nos hemos visto todo el rato con cambios de personas de partidos a otros partidos constantemente y yo creo que esto no beneficia a nadie", ha zanjado.