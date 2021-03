La candidata de Más Madrid a presidir la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha insistido este martes en que su partido se presentará a las elecciones del 4M en solitario, rechazando así la oferta del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de presentar una candidatura conjunta, ya que en su opinión las formas por parte del todavía vicepresidente segundo del Gobierno “no han sido respetuosas” y ha llegado incluso a sentirse “molesta”.

"Yo me he sentido molesta. Las formas no han sido respetuosas, lo cual no significa que podamos seguir por un camino de entendimiento; pero si realmente quieres diálogo, lo primero que tienes que hacer es llamarme a mí", ha enfatizado García en una entrevista en Las Cosas Claras de TVE, en referencia al vídeo de Iglesias a la militancia donde pedía "altura de miras" a Más Madrid para ir en una lista conjunta y así “impedir que la ultraderecha se apodere de las instituciones”, aludiendo a un posible tándem Ayuso-Vox en la Comunidad.

El propio Iglesias se mostró abierto a ir de número 2 en una hipotética lista conjunta con Más Madrid si así se decidía en primarias. Sin embargo, la candidata ha reclamado que tanto ella como su partido “merecen” ser una opción política “y no pedir permiso a nadie para presentarse a unas elecciones”. “Llevo aquí muchos años trabajando en la Comunidad de Madrid y, desde Más Madrid, llevamos trabajando contra Ayuso desde el minuto 1”, ha señalado.

Esta misma mañana, en declaraciones remitidas a los medios, García rechazaba la propuesta de Iglesias aludiendo a que las mujeres están ya cansadas de "hacer el trabajo sucio" para tener "que apartarse en los momentos históricos". “Hemos demostrado con creces que sabemos frenar la ultraderecha sin que nadie nos tutele", ha proseguido García, quien ha criticado también que, "a la irresponsabilidad de la señora Ayuso, no podemos sumarle más frivolidad, ni más espectáculo ni más testosterona".

00.21 min Mónica García (Más Madrid): "Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos digan que nos apartemos"

La candidata madrileña ha reconocido que ha hablado con Pablo Iglesias y que las conversaciones entre ambos han sido “muy amables”. A través de unos mensajes, ha dicho, se han deseado “suerte” y se han comprometido a “dialogar y a trabajar”.

Unos minutos más tarde, el propio Iglesias ha asegurado también a través de Twitter que respeta la decisión de Más Madrid, a pesar de que una candidatura unitaria "habría despertado mucha ilusión". "Ahora, a salir con todo para frenar a los ultras y ganar Madrid. Pondremos toda nuestra fuerza y entusiasmo para lograrlo", ha aseverado.

“Creo que habríamos despertado mucha ilusión con una candidatura unitaria, pero máximo respeto a la decisión de los dirigentes de Más Madrid. Ahora, a salir con todo para frenar a los ultras y ganar Madrid. Pondremos toda nuestra fuerza y entusiasmo para lograrlo. #SíSePuede“ — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) March 16, 2021