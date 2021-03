El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado abierto a ir de número 2 en una hipotética lista conjunta con Más Madrid en las elecciones autonómicas adelantadas al próximo 4 de mayo. "Por supuesto", ha contestado al ser preguntado si aceptaría que Mónica García, candidata del partido de Errejón, encabezara una lista unitaria de los dos partidos si así lo decide la militancia de los dos partidos en unas primarias. En una entrevista en La Sexta, Iglesias ha insistido en su propuesta de unir a la izquierda en estos comicios para "sacar a los ultras del Gobierno" de la Comunidad.

"Si los inscritos deciden que Mónica tiene que encabezar, yo encantado de ir en el puesto que me toque. Eso no puede ser una excusa para no construir esa unidad", ha asegurado Iglesias. Según ha explicado, ha hablado con García este lunes y tendrá otra conversación con ella esta noche o el próximo martes. Iglesias ha revolucionado el panorama político al anunciar que dejaba su cargo de vicepresidente segundo para disputarle a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid en los próximos comicios.

"La gente que nos está viendo, a pesar de las cicatrices y a pesar de las divisiones en el pasado, quiere que vayamos juntos y creo que eso podría ser un revulsivo de ilusión", ha afirmado en referencia a una posible candidatura conjunta con Más Madrid.

Ha achacado a esta división en la izquierda madrileña que el PP y Ciudadanos se hicieran con el Ayuntamiento y la Comunidad en las últimas elecciones autonómicas. "Cuando nos estamos jugando la educación o la sanidad, la gente nos está pidiendo de manera abrumadora que dejemos las diferencias a un lado", ha insistido.

"Tenemos que repartir los papeles" El todavía vicepresidente ha apelado al buen entendimiento entre la "izquierda transformadora" de Unidas Podemos y Más Madrid con la candidatura del socialista Ángel Gabilondo, que podría atraer a antiguos votantes del PP o Ciudadanos, según ha señalado. "Si somos capaces de unir a la izquierda transformadora y repartir los papeles, creo que podemos frenar a estos ultrasy eso sería una buena noticia para toda España", ha afirmado. "No podemos consentir que esta gente esté en el gobierno madrileño porque sería una tragedia para España", ha añadido, y ha pedido la movilización de los "barrios humildes" porque "Madrid es mayoritariamente de izquierdas". En el dardo de sus críticas ha estado Ayuso pero también Vox, a quienes ha acusado de "reivindicar el fascismo y el terrorismo de Estado" o la "violencia callejera", al haber apoyado el "vandalismo" sobre las estatuas de Indalecio Prieto y Largo Caballero.

Díaz "puede ser la primera mujer que presida el Gobierno de España" Pablo Iglesias quiere que su sustituta en la Vicepresidencia segunda sea Yolanda Díaz, a quien el líder de la formación morada ha calificado de "la mejor ministra de Trabajo que ha tenido España". Según Iglesias, "puede ser la primera mujer que presida el Gobierno de España". La titular de Trabajo se ha mostrado dispuesta a asumir este nuevo cargo, algo que Pedro Sánchez no ha confirmado. Ha reconocido que ahora "suma más" Díaz al frente de Unidas Podemos a nivel estatal mientras él da el paso a la política madrileña y que llevaba "meses" pensando en que fuera su sucesora en el partido.