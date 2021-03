Continúa la salida de cargos en Ciudadanos, que vive momentos críticos a raíz de la fallida moción de censura en Murcia y la expulsión de Cs del Gobierno madrileño. Este jueves, se han dado de baja en el partido de Inés Arrimadas dos senadores, Ruth Goñi y Emilio Argüeso Torres, que se integrarán en el Grupo Mixto y dejarán a la formación naranja sin grupo propio en el Senado. También ha anunciado su marcha de Cs la diputada en el Congreso Marta Martín, quien renuncia a su escaño en la Cámara Baja.

Ciudadanos se queda con cuatro senadores en la Cámara Alta tras la marcha de Goñi y Argüeso, con lo que el partido no alcanza el número mínimo de escaños exigido para tener entidad propia en el Senado, que es de seis.

El anuncio se produce horas después de que el diputado de Ciudadanos en el Congreso Pablo Cambronero solicitase su baja de la formación naranja y su paso al Grupo Mixto del Congreso "para defender el programa electoral" que firmó cuando se presentó a las elecciones en 2019.

Durante la última semana, también se han ido de la formación que preside Inés Arrimadas importantes dirigentes como el ya exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas Toni Cantó o el execretario de Organización del partido Fran Hervías, quien fichó la semana pasada por el PP. Ambos han sido muy críticos con la estrategia actual de la líder naranja.

Los senadores acusan a la cúpula de haberse "abrazado al sanchismo"

La senadora de Ciudadanos por Navarra, Ruth Goñi, ha acusado a la cúpula del partido de "transfuguismo" por haber "defraudado los votos de los ciudadanos" al haberse abrazado "al sanchismo". En una carta publicada en su cuenta de Twitter,ha lamentado "el giro" tomado por el partido "desde hace meses", que a su juicio se visualizó este lunes tras la reunión urgente de la Ejecutiva: "Ciudadanos representaba unos valores liberales que actualmente ya no existen".

“Gracias a Ciudadanos por la oportunidad de defender durante estos años un proyecto político maravilloso.



Ciudadanos ha cambiado de ideología. Causo baja en el partido.



Seguiré en el Senado, como hasta ahora, defendiendo exactamente las ideas por las que me votaron los navarros. pic.twitter.com/K9018lZHTK“ — Ruth Goñi (@RuthGoni) March 18, 2021

En esta línea, la senadora ha dejado claro que no comparte los "motivos argumentados por el partido sobre la regeneración y corrupción" tras los acontecimientos en Murcia y Madrid. "¿Regeneración es presentar auto mociones de censura en medio de una pandemia y de la mano de imputados del PSOE?", se ha preguntado.

Así, Goñi ha aseverado que lo "honesto y responsable era dejar esos gobiernos y pasar a la oposición". "Eso si es regeneración política", ha continuado, señalando que son esos los motivos que no le permiten "seguir manteniendo la promesa" que hizo a sus votantes, y que le llevan a integrarse en el Grupo Mixto del Senado.

Por último, la senadora ha repetido que no puede "entregar" su acta porque "el escaño serviría desde ya para apuntalar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No nos presentamos a las elecciones bajo esa promesa y no entregaré el acta. Yo me afilié y trabajé incansablemente en Ciudadanos por las ideas, por el proyecto político. No por dinero, ni por personas, ni por cargos. Y seguiré trabajando por las ideas y los principios", ha zanjado.