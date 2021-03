Los tres diputados expulsados de Vox en la Asamblea de Murcia han anunciado que votarán este jueves "no" a la moción de censura presentada por el PSOE y Ciudadanos (Cs) contra el Gobierno de Fernando López Miras, ya que el proyecto del 'popular' les parece "más ilusionante". De esta manera, la iniciativa previsiblemente no saldrá adelante, al no conseguir los 23 votos necesarios para la mayoría absoluta.

Así, con los votos en contra de estos tres diputados, la suma entre socialistas y Cs solo da por seguros 19 'síes', a falta de 4 para alcanzar la mayoría absoluta necesaria. En principio, solo los dos diputados de Podemos votarán a favor, por lo que aún serían necesarios otros dos votos a favor una vez que tres diputados tránsfugas del partido 'naranja' que firmaron la moción han anunciado su negativa a votarla y el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, baraja abstenerse.

Durante su intervención en la primera sesión del debate de la moción de censura, el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, se había limitado a decir que no hay "acuerdo cerrado" con ningún grupo parlamentario y que solo ha hablado con "los que han querido", en referencia al PP. Sin embargo, una vez finalizado el Pleno, Liarte ha comparecido ante los medios para comunicar su decisión. A su juicio, el proyecto 'popular' les parece "más ilusionante" y "concuerda más con las necesidades de España".

"Juan José Liarte, exdiputado de VOX en Murcia, anuncia que votarán NO en la moción de censura en Murcia.



Su voto negativo se debe a que les parece "más ilusionante" el proyecto del PP en Murcia.



�� #Lascosasclaras83

— Las Cosas Claras (@cosasclarastve) March 17, 2021

Conesa (PSOE): "López Miras, su Gobierno es corrupto" El resto del debate lo han protagonizado los reproches y los insultos cruzados a ambos bandos de la Cámara. Uno de los más duros ha sido el portavoz socialista en la Asamblea Regional, Diego Conesa, quien ha abierto el turno de intervenciones reprochando al PP "los casos de corrupción de su partido en la región durante los últimos 25 años", a los que se suma ahora, ha dicho, la compra de diputados para continuar al frente de la Presidencia, en referencia a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez. “La voluntad del PP son los maletines“ "La voluntad del PP son los maletines", ha continuado, criticando a los de López Miras de ser "un gobierno corrupto, de tránsfugas, que han instalado la corrupción en las instituciones". "Es una vergüenza el PP", ha añadido. Según Conesa, López Miras "no es digno" de la Presidencia de la Región. "Su infamia perdurará en la historia de la democracia, su partido ha vendido a precio de saldo a nuestra Región", según Conesa, quien cree que el líder del PP regional "ha traspasado todas las líneas rojas que la decencia permite en la práctica democrática, saltándose los estatutos de su partido y el pacto antitransfuguismo". 02.09 min Conesa a López Miras: "Su infamia perdurará en la historia" Respecto a los diputados de Ciudadanos que decidieron unir sus votos al PP, Conesa cree que se trata de "una decisión indigna repugnante y la mayor estafa contra la democracia". "No son disidentes ni rebeldes, sino tránsfugas con nombres y apellidos", según Conesa, quien les ha pedido que abandonen y dejen su acta "si todavía les quedara un mínimo de vergüenza". "Eso les perseguirá toda la vida, piénsenlo porque todavía están a tiempo". Para Conesa, en el debate de la moción de censura se trata de "elegir entre la corrupción del PP y la regeneración; entre la infamia o abrir las ventanas para que entre el aire" y ha reconocido la "altura de miras" de los diputados de Podemos, a quienes ha agradecido su defensa de la ciudadanía sin pedir nada a cambio. 02.21 min Conesa afirma que los tres diputados "tránsfugas" de CS "escogieron el camino de la vergüenza"

Ana Martínez Vidal (Cs): "Representan lo más indigno de política" En la misma línea se ha posicionado la coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia y candidata a la presidencia en la moción de censura, Ana Martínez Vidal, quien ha acusado a tres diputados de Cs que pactaron con el PP de ser “tránsfugas” y de representar “lo más indigno de la política”. Dichos diputados se marcharon del Pleno cuando tomó la palabra el portavoz de Cs, Juan José Molina, aunque sí estuvieron presentes durante la intervención de Martínez Vidal. “Ustedes no son disidentes, no son rebeldes y menos salvadores de un pacto que no tenía razón de ser: ustedes son tránsfugas, representan lo más indigno de la política”, ha afirmado la candidata, para después acusarles de ser "los colaboradores necesarios de la mayor estafa que han sufrido el millón y medio de ciudadanos de esta región”. “Se han vendido por un cargo, por 76.000 euros y un chófer en la puerta de su casa”, ha aseverado. 02.34 min Martínez Vidal afirma que la moción de censura es "un acto de responsabilidad" La diputada de la formación 'naranja' también ha tenido palabras para el PP. A su juicio, “solo sabe gobernar con mayorías absolutas” y el Gobierno de coalición “se les ha quedado grande”. “Nunca van a apostar por una regeneración real, lo han demostrado semana tras semana”, ha criticado. Para Martínez Vidal, “comprar los votos de tres diputados es inmoral, integrar a cuatro tránsfugas en el Gobierno regional es inmoral”, por ello, ha considerado, “es indispensable este proyecto”, en referencia al Gobierno de PSOE y Cs que pretenden conseguir con la moción de censura. “¿Cuántos han fallecido porque las vacunas que les correspondía se la puso un político del PP?“ Además, ha hecho referencia a que la Región de Murcia “ha sido la comunidad donde más altos cargos se han vacunado fuera de protocolo”. “¿Cuántos han fallecido porque las vacunas que les correspondía se la puso un político del PP?", se ha preguntado. El portavoz de la formación, por su parte, ha lamentado que “es probable" que pierdan la moción de censura, pero ha subrayado que saldrán "con la cabeza bien alta”. Respecto a los tres diputados de Ciudadanos que no apoyarán la moción, Molina ha afirmado que “han escupido a la cara a miles de votantes que confiaron en nuestro partido y han mancillado nuestra democracia”. “Los que vendieron su alma y los que la compraron, tendrán que salir con la cabeza agachada, al menos cuando pasen delante de las personas decentes”, ha aseverado, subrayando que “se han exhibido tal y como son: manipuladores, soberbios y corruptos”. 03.35 min Molina (Cs): "Es probable que perdamos la moción, pero saldremos con la cabeza bien alta"