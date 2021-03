El expresidente de la Comunidad de Madrid y exconsejero de Transportes Ángel Garrido ha anunciado este viernes su intención de abandonar Ciudadanos y la política activa tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo, según ha confirmado en una carta a la que ha tenido acceso RTVE.

El anuncio de Garrido se produce después de que el exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado decidiera el jueves dar un paso atrás y no presentarse como candidato a los comicios, en los que se postulará el portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, y supone una nueva baja en la crisis que está viviendo la formación naranja tras la frustrada moción de censura en la Región de Murcia.

En su carta, Garrido asegura que se marcha porque "la política ha cambiado" y reconoce su "incapacidad de adaptación" a un "nuevo escenario" en el que predomina la "polarización" que, para el político madrileño, se plamas en una "política de bloques, radicalismo y, en buena medida, crispación".

"Para alguien como yo, que siempre ha militado en el espacio del centro, sinceramente es el peor escenario que se pueda plantear", añade.

Más de 25 años de actividad pública

El exconsejero de Transportes, con más de 25 años de actividad pública, asegura que teníá "más que decidido" abandonar la política al final de esta legislatura pero que las circunstancias que se han producido en Madrid han precipitado su decisión.

"Completaré este tramo final de legislatura como diputado de la Asamblea de Madrid, pero anuncio que he solicitado a mi partido no ser incluido en las listas electorales", asegura.

"A partir de mayo seré un ciudadano más. Quien me busque me encontrará siempre en el centro, de donde nunca me ha movido", concluye.

Ángel Garrido, que ocupó el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes, abandonó las filas del PP y pasó a formar parte de Ciudadanos después de que Génova optara por Isabel Díaz Ayuso como candidata para las autonómicas de 2019.

Con el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Garrido fue nombrado consejero de Transportes, hasta que Isabel Díaz Ayuso decidió cesar a todos los consejeros de Cs después de convocar elecciones con el fin de evitar una hipotética moción de censura en su contra.