Día 8: El incendio de Extremadura trastoca la campaña La polémica por las listas de Bildu pierde intensidad y lo gana el debate interno en el PP por la ilegalización de la formación abertzale. Día 9: Los líderes echan el resto Sánchez, Feijóo, Guasp, Abascal y Belarra echan el resto en el último fin de semana de la campaña Día 9: Empieza la recta final Anuncios electorales, plazas llenas y llamadas al voto útil: la campaña entra en la recta final

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que también tuvo su acto central de campaña en Valencia un día antes (tanto la ciudad como la comunidad se disputan en una lucha reñida entre los bloques de derecha e izquierda), ha seguido este domingo en Valladolid centrado en la sanidad. Y ha hecho un nuevo anuncio: 38,5 millones de euros para transferir a las comunidades autónomas con el fin de reforzar la estrategia en salud mental. Un anuncio que ha tenido una respuesta inmediata de la vicepresidenta segunda y candidata de Sumar a las generales, Yolanda Díaz, que le ha espetado que "la sanidad se defiende todos los días, no solo con anuncios electorales".

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha seguido centrada en la vivienda y ha prometido desde Madrid limitar la compra a los no residentes en las zonas tensionadas de aquellos lugares donde el partido gobierne "con suficiente fuerza". La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha reivindicado a su partido como el "voto útil" y ha urgido a PP y PSOE a elegir el "reformismo" de los 'naranjas' en sus pactos postelectorales y no a sus socios "extremistas y populistas", por Vox y Unidas Podemos. Y en Vox, han seguido este domingo mirando al PP. Santiago Abascal ha avisado a los 'populares' desde Murcia de que no pueden contar con los votos del partido que él lider "gratis", y les ha llamado "chulos" por pensar que podrán gobernar en solitario.

El álbum de las elecciones autonómicas y municipales del 28M 54 Fotos 1 / 54 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Sánchez junto a simpatizantes en Valladolid 20.05.2023 Detalle de la mano del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizando una fotografía junto a los asistentes al mitin celebrado este domingo en Valladolid.

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Acto central de campaña del PP en Valencia 20.05.2023 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía, María José Catalá, en el acto central de campaña del PP, que ha tenido lugar en la plaza de toros de Valencia.









































































































​

Sánchez: "Nosotros no anunciamos, publicamos en el BOE" "La derecha anda muy molesta. Me tachan de hombre milanuncios. Nosotros no anunciamos, nosotros publicamos en el Boletín Oficial del Estado, que es una cosa bien distinta", ha dicho Sánchez en un mitin en el que ha estado acompañado por el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, y el alcalde de Valladolid y candidato a la reelección, Óscar Puente. Y es que en lo que va de campaña, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado varios mítines para hacer distintos anuncios, el último al de este domingo fue un día antes, cuando avanzó que aprobaría 580 millones de euros para reforzar la atención primaria. Sánchez anuncia una inversión de 38,5 millones de euros para reforzar la atención a la salud mental ROCÍO GIL GRANDE Sánchez ha seguido centrado en la sanidad y ha arremetido de nuevo contra la política de "recortes" del PP, que "no hizo nada" durante los gobiernos de Mariano Rajoy respecto a la salud mental y se dedicó a "privatizar". Y ha asegurado que votar al PSOE en las elecciones del 28 de mayo es "votar por una sanidad pública fuerte, gratuita y de calidad". Por otra parte, ha cargado de nuevo contra una derecha "muy frustrada" por un "apocalipsis" que pronosticaron y que "no llega": “Esta derecha no da una a derechas y por eso ellos están en el insulto, en la descalificación y en la campaña del odio”, ha aseverado. Su proyecto, ha dicho es "derogar" todos los avances, pero ha dejado claro que ese no es un proyecto de país”. “�� En el próximo #CMin aprobaremos 38,5 M€ para seguir desarrollando la estrategia de salud mental.



La derecha querría que en año electoral se paralizara todo pero los problemas de los ciudadanos no pueden esperar; seguiremos dando soluciones a sus problemas.@sanchezcastejon… pic.twitter.com/TqkoSiZ4G3“ — PSOE (@PSOE) May 21, 2023 Antes que Sánchez, Puente ha pedido "respeto" al PP para los votantes tras llamar "paracaidista" al candidato 'popular' a la Alcaldía, Jesús Julio Carnero, por no ser de Valladolid, y asegurar que el Partido Popular "no ha trabajado y no tiene proyecto ni programa". Y Tudanca ha sido muy crítico con el PP porque "a ellos les interesan los okupas y les importan un bledo las víctimas de violencia de género, porque pactan con la extrema derecha que niega esa violencia". Y es que ha recordado que el año pasado, en Castilla y León, "hubo alrededor de 60 denuncias por 'okupación'" y "5.665 denuncias por violencia de género".

Feijóo llama a concentrar el voto: "Estamos tocando el cambio con los dedos" "Estamos tocando el cambio con los dedos", ha señalado Feijóo en la plaza de toros de Valencia, desde donde ha asegurado que el PP es "la única garantía de cambio". "Si quieres cambio, vota; y si quieres cambio, concentra el voto en el PP", ha dicho, apelando directamente a los votantes de Vox y de Ciudadanos, pero también a los socialistas "avergonzados" con las políticas de Pedro Sánchez. Feijóo apela a los votantes de Cs, Vox y PSOE en un multitudinario mitin en Valencia: "Huele a cambio" DIANA FRESNEDA "Llevamos 5 años en España sufriendo las consecuencias de una política dañina, infantil, para las minorías, caótica, irresponsable, ineficaz y divisiva. Y aquí en Valencia hay una prolongación del 'sanchismo' que es sorprendente. Y la pregunta es: ¿hasta cuando?", ha proclamado en un mitin junto al candidato a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y a la aspirante a la Alcaldía, María José Catalá. Ha pedido el voto de aquellos que "si no aceptan las promesas rotas y las mentiras", de los que no desean que "su futuro se decida con frivolidad en los mítines del PSOE", de los que "no quieren gobiernos en los que decida Podemos y el independentismo imponga", o de los que les "indigna que el 'sanchismo' no rompa con Bildu". “El cambio es imparable. pic.twitter.com/h1LLbv4DFT“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 21, 2023 Antes que él, Mazón también ha llamado a concentrar el voto porque "la unión multiplica y la división nos aleja del cambio". Y es que, bajo su punto de vista, los valencianos "no pueden seguir así": "Con la sanidad colapsada, sin nadie que nos defienda, sin el agua que merecemos. Y por eso hace falta un cambio". Por eso, ha insistido en que la gente, aunque haya votado por otros partidos, vote ahora al PP, que"les va a recibir con los brazos abiertos, a todo el mundo, piense lo que piense y vote lo que vote".

Guasp asegura que el objetivo de Cs es "romper la política de bloques" La portavoz nacional de Ciudadanos y candidata a la Presidencia de Baleares, Patricia Guasp, ha estado en un acto de campaña en Palma, una de las plazas centrales para Ciudadanos este 28M, desde donde ha dicho que el 28M "no va del mal menor, sino de lograr un cambio real" y este sólo puede llegar "desde el centro", que, defiende, encarna Ciudadanos, para "un gobierno sin extremistas y sin nacionalistas, que defienda el desarrollo económico pero también un progreso social", ha subrayado. “�� @PatriciaGuaspB “Los pactos desde CS tendrán un principio liberal clave: ni nacionalista ni extremistas” #Libérate



Somos los únicos capaces de luchar contra la corrupción y las políticas del bipartidismo contra las familias y clases medias



Lucharemos por la igualdad de todos pic.twitter.com/Y6n8eysMQK“ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) May 21, 2023 Acompañada de la candidata a la Alcaldía de esta ciudad, Eva Pomar, y la eurodiputada Eva Poptcheva, Guasp ha trasladado que el objetivo de Ciudadanos es "romper la política de bloques", lo que a su juicio es "la única manera de garantizar un futuro con progreso e igualdad".

Abascal avisa al PP de que no cederá a "ninguna presión" Abascal ha avisado este domingo a los dirigentes del Partido Popular de que no pueden contar con los votos "gratis" de su partido para gobernar y les ha acusado de "vender la piel del oso antes de cazarla"; avisando de que Vox no cederá ante ninguna "presión" y no hará de "coche escoba" de los 'populares'. "Son un poco chulos", ha acusado Abascal señalando directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Murcia, Fernando López Miras, por haber dicho durante la campaña electoral que su aspiración es no depender de Vox para gobernar. “‼️ @Santi_ABASCAL responde a los candidatos del PP:



"Son un poco chulos, venden la piel del oso antes de cazarlo".



⬇️⬇️⬇️ https://t.co/WAEJnyNTwm pic.twitter.com/0pIp0FNkP9“ — VOX ���� (@vox_es) May 21, 2023 En un mitin en Ciudad Real, Abascal ha reconocido que le "preocupa" ver que los miembros del PP "no están pensando en una alternativa real" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y solo aspiran a "un relevo en el sillón". "Feijóo dice que quiere gobernar en solitario y que Vox tendrá que apoyarlo, ¿pero por qué?", ha preguntado dirigiéndose a continuación a López Miras: "Ese señor que tampoco va a tener mayoría absoluta, al que igual ganamos".

Belarra pide tener "fuerza" para poder actuar frente a los precios de la vivienda Belarra ha hecho una promesa muy clara este domingo: limitar la compra de vivienda a los no residentes en las zonas tensionadas. Eso sí, ha prometido hacerlo en aquellos lugares donde el partido gobierne "con suficiente fuerza" tras el 28M. "No solo vamos a limitar los alquileres turísticos al 2%, sino que vamos a limitar la compra de vivienda a los no residentes. Las casas son para vivir, no para especular", ha defendido en el acto central de campaña del partido en Madrid, donde ha arropado a los candidatos a la Comunidad, Alejandra Jacinto, y al Ayuntamiento de la capital, Roberto Sotomayor. Podemos promete limitar la compra de vivienda a los no residentes en las zonas tensionadas si gobierna ÁLVARO CABALLERO Por otro lado, la líder de Podemos ha elevado el tono tanto contra el PP como contra sus competidores en la izquierda, como Más Madrid. En este sentido, ha asegurado que "está muy bien tener una izquierda cuqui" en Madrid, y ha afirmado que gobernarán con ellos tras las elecciones, "pero más falta le hace a esta ciudad una izquierda útil, valiente, que dé las peleas que hay que dar". Y al PP, le ha dicho que si quieren quitar la lona sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso y polémico contrato de mascarillas del que cobró durante la pandemia, que "devuelvan el dinero". “Isabel, que tu hermano devuelva el dinero y mañana mismo quitamos la lona. pic.twitter.com/ETNRWtT8II“ — Ione Belarra (@ionebelarra) May 21, 2023

Un exjuez amenazado por ETA pide el voto para EH Bildu El exjuez Manuel Díaz de Rábago, que durante diez años estuvo amenazado por ETA, ha pedido el voto para EH Bildu por ser el partido de izquierda que "tiene verdaderas posibilidades de ganar" en las elecciones municipales y forales del próximo domingo. EH Bildu ha proyectado un vídeo con el testimonio del exjuez, de 74 años, durante un acto electoral celebrado en Vitoria en el que ha participado el coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi. < En el mismo, Díaz de Rábago explica que durante 32 años fue juez laboral en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (presidió la sala de lo Social durante 13 años), que durante una década se vio obligado a llevar escolta y que incluso dos comandos de ETA tenían datos suyos. "Eso no me impide hoy en día, una vez que ha desaparecido la actividad terrorista y ETA se ha disuelto, apoyar y votar a EH Bildu" porque "soy de izquierdas por encima de todo" y es necesario "aunar el voto y concentrarlo en un partido con verdades posibilidades de ganar", señala el exjuez, que aclara que él se siente "español, no vasco" aunque lleve 50 años viviendo en Euskadi.

Compromís y el PRC celebran sus actos principales de la campaña Aparte del PP, otros partidos regionales han celebrado este domingo sus actos principales de campaña, como Compromís y el Partido Regionalista Cántabro (PRC). El candidato de los primeros a la Comunidad Valenciana, Joan Baldoví, y el alcalde de Valencia y candidato a la reelección, Joan Ribó, han asegurado que esta autonomía “no es un campo de entrenamiento” para las próximas elecciones generales ni “el sitio donde se hacen las semifinales” y han reivindicado que los comicios del 28M son en clave municipal y autonómica: “No son vuestras elecciones, son nuestras elecciones”. Mientras, el presidente cántabro y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha sacado músculo en un mitin de Santander y ha dicho que las elecciones "van de dos", él y la 'popular' María José Sáenz de Buruaga. "Esta semana es de subidón" para el PRC, ha apuntado Revilla, ya que en su opinión el resto de partidos "no tienen argumentos". "Vamos a ganar las elecciones".