La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha prometido este domingo limitar la compra de vivienda a los no residentes en las zonas tensionadas de aquellos lugares donde el partido gobierne "con suficiente fuerza" tras las elecciones del 28M. "No solo vamos a limitar los alquileres turísticos al 2%, sino que vamos a limitar la compra de vivienda a los no residentes. Las casas son para vivir, no para especular", ha defendido en el acto central de campaña del partido en Madrid, donde ha arropado a los candidatos a la Comunidad, Alejandra Jacinto, y al Ayuntamiento de la capital, Roberto Sotomayor.

La propuesta, ha señalado Belarra, la hace siguiendo la propuesta de las candidatas de Podemos en las Islas Canarias, Noemí Santana, y Baleares, Antònia Jover, y ha prometido aplicarla "desde los Pirineos al distrito de Puente de Vallecas", en Madrid.

Cuando solo quedan siete días para la cita electoral, la líder de Podemos ha elevado el tono tanto contra el PP como contra sus competidores en la izquierda, como Más Madrid. En este sentido, ha asegurado que "está muy bien tener una izquierda cuqui" en Madrid, y ha afirmado que gobernarán con ellos tras las elecciones, "pero más falta le hace a esta ciudad una izquierda útil, valiente, que dé las peleas que hay que dar".

Pide "que devuelvan el dinero" para quitar la lona del hermano de Ayuso "Este espacio político es el motor ideológico de la izquierda, y si no está Podemos no cambia nada por mucho que digan que sí. La izquierda cuqui y la progresía mediática nos dice 'qué hacéis colgando una lona con la cara del hermano de Ayuso, así no, que hacéis mucho ruido'", ha criticado, en referencia a la lona que ha colgado el partido en la capital rescatando el polémico contrato de mascarillas que ganó el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia, un caso sobre el que se abrió una causa judicial que terminó archivada. "El problema es que si no lo hace Podemos no lo hace nadie. Los madrileños se tienen que acordar que tienen al frente a una corrupta. Y si no le gusta lo que ve, tiene muy fácil que quitemos la lona: que devuelvan el dinero", ha reclamado. El PP denunció el sábado a Podemos ante la Junta Electoral por dicha lona, órgano ante el cual la formación morada ha presentado este domingo alegaciones solicitando que se archive la denuncia. En el escrito presentado, defienden que "sin ningún género duda se reconoce la autoría de Podemos" en este mensaje, contra el argumento del PP de que "a simple vista" el mensaje podía parecer de su propio partido. Además, insisten en su escrito los de Belarra en que la tela se limita a reproducir "exactamente la literalidad" de un tuit del PP que, a su vez, reproduce "palabra por palabra las declaraciones de Pablo Casado". “El PP de Madrid nos ha denunciado ante la Junta Electoral para censurar la lona con la foto del hermano de la corrupta Ayuso.



Por favor, no les enfadéis dando RT a este tuit para que la vea todo el mundo. pic.twitter.com/jm4rKAVbWU“ — Podemos (@PODEMOS) May 20, 2023

Ataca al PP por "amañar" la democracia al querer ilegalizar partidos La ministra de Derechos Sociales no se ha centrado solo en Ayuso en sus críticas al PP. Ha señalado que los de Alberto Núñef Feijóo llevan toda la campaña hablando de ETA ya que en realidad "su objetivo es ilegalizar partidos". "Esta derecha asalvajada ahora se presenta a las elecciones diciendo que va a incumplir las reglas de la democracia e ilegalizar partidos, y convertirnos en Polonia. ¿O pensáis que se van a quedar en Bildu? Después van a ir a por los catalanes, y después, ¿quiénes vamos a ser los siguientes?", ha cuestionado, en referencia a su propio partido. "Saben que con nosotras no van a volver a gobernar en una temporada, y tienen que amañar la democracia para intentar ganar", ha denunciado. Además, ha recordado que el PP se ha presentado "dopado" en otras elecciones, cuando ha recurrido a "dinero negro" o ha utilizado el Ministerio del Interior "para perseguir a adversarios políticos".