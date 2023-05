El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la transferencia de 38,5 millones de euros a las comunidades autónomas “para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en el país”.

El también secretario general del PSOE ha hecho este anuncio en un mitin de su partido en Valladolid, donde ha arropado al actual alcalde y candidato socialista a la reelección en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, Óscar Puente, y justo un día después de que este sábado anunciara otros 580 millones para atención primaria en el mitin central del PSOE en Valencia.

Sánchez está aprovechando la campaña para hacer diversos anuncios, como la semana pasada con el derecho al olvido oncológico, y contraponer su modelo con el de una derecha "que no tiene nada que ofrecer al país" porque su único proyecto, ha recalcado, es “el insulto, la descalificación y la amenaza de derogación”. Pero derogar, ha advertido, "no es un proyecto político, es una vuelta al pasado”.

También ha asegurado que la derecha “anda muy molesta” y le llama “hombre milanuncios”, a lo que ha respondido: “Nosotros no anunciamos, nosotros publicamos (las medidas) en el Boletín Oficial del Estado, que es una cosa bien distinta”. “Lo que decimos, lo hacemos", ha recalcado.

Respecto a la salud mental, el jefe del Ejecutivo ha señalado que ha sido una prioridad para su gobierno y ha recordado que en plena pandemia mantuvo una reunión con periodistas y familiares de personas que se habían suicidado, así como colectivos vinculados a la salud mental, entre ellos psicólogos y psiquiatras. Todos ellos, ha dicho, le pidieron “no olvidar la salud mental” y también “visibilizar”. “Es importante que pongamos recursos económicos y no la estigmaticemos”, ha dicho. Porque todos “podemos tener problemas pero podemos salir adelante y merece la pena vivir la vida”.

Sánchez ha asegurado que su Gobierno se ha puesto “manos a la obra” respecto a este problema y que en 2022 actualizó la estrategia de salud mental “que no se actualizaba desde el 2009”, cuando gobernaba otro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que “Rajoy no hizo nada”. Y ha recordado algunas medidas de su Ejecutivo al respecto, como una inversión de 100 millones de euros, el aumento de plazas en psiquiatría, incluir en las plazas MIR la psicología o la puesta en marcha del teléfono 024 de atención a la conducta suicida.

"La sanidad es competencia de las comunidades autónomas, pero nos compete a todas y cada una de las instituciones, desde los ayuntamientos al Gobierno de España", ha comentado, y ha arremetido de nuevo contra la política de "recortes" del PP y ha dicho que votar al PSOE en las elecciones del 28 de mayo es "votar por una sanidad pública fuerte, gratuita y de calidad".

Puente denuncia la "falta de respeto" del PP con su candidato "paracaidista"

Antes que Sánchez, han intervenido en el acto el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, y el candidato a la reelección en Valladolid, Óscar Puente. Este último ha pedido "respeto" al PP para los votantes tras llamar "paracaidista" al candidato 'popular' a la Alcaldía, Jesús Julio Carnero, por no ser de Valladolid, y asegurar que el Partido Popular "no ha trabajado y no tiene proyecto ni programa". Por ello, ha instado a los "votantes de derechas" a que no se dejen "tomar el pelo".

Por su parte, Tudanca ha sido muy crítico con el PP porque, ha dicho, le interesan más los okupas que las víctimas del terrorismo. "En Castilla y León hubo alrededor de 60 denuncias por 'okupación' ¿Saben cuántas hubo de violencia de género? 5.665 denuncias", ha asegurado el líder del PSOE autonómico. "A ellos les interesan los okupas y les importan un bledo las víctimas de violencia de género porque pactan con la extrema derecha que niega esa violencia", ha asegurado, y ha denunciado que es "una vergüenza" que no hayan puesto en marcha "los centros de atención a las víctimas de violencia sexual en toda la Comunidad" con los fondos que ha dado el Gobierno central para ello.