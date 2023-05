02.16 min La campaña llega a su ecuador con división en el PP por la ilegalización de Bildu

La controversia sobre las listas de Bildu, que ha marcado con fuerza la primera semana de campaña para las elecciones del 28M, ha perdido intensidad este viernes, cuando la campaña llega a su ecuador. El debate es ahora principalmente interno, en el PP, con discrepancias entre la dirección nacional y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acerca de la posibilidad de ilegalizar la formación abertzale. Mientras, el incendio en Las Hurdes ha trastocado la campaña y se ha suspendido uno de los actos más masivos a los que tenía previsto acudir Pedro Sánchez, en Badajoz.

El jueves Ayuso apoyaba por primera vez ilegalizar el partido, en contra del criterio del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Ahora, en una entrevista en RNE, ha negado que esté lanzando "un pulso" a su partido. "No es un pulso al PP, ni mucho menos a mi presidente, es un pulso a Bildu y no es venganza, es justicia", ha aseverado la también candidata a la reelección. Una parte del partido mira con reserva y malestar la estrategia de la presidenta madrileña, según han apuntado fuentes de Génova a TVE.

Mientras, Feijóo, que ha recorrido la comunidad que ha gobernado 13 años, Galicia, no se ha referido directamente a esta cuestión, y se ha centrado en sus críticas al presidente del Gobierno por pactar con Bildu. "Lo único que realmente le importa es yo, tener cinco votos de Bildu para mantenerse en el Gobierno aun perdiendo las elecciones", ha asegurado por la mañana en un acto en Lugo. También ha acusado a los socialistas de querer reescribir la historia de ETA. "Afirmar que el PSOE derrotó en solitario a ETA y que el PP hizo lo imposible por evitarlo es una de las afirmaciones más indignas que ha hecho un presidente del Gobierno de España en nuestra historia", ha asegurado.

Después, ha pasado por Pontevedra y ha culminado la jornada en un acto en Ferrol, desde donde ha asegurado que no se "resignará" a que "los independentistas de ERC y Bildu se jacten de que gobiernan España y a la vez aborrezcan ser españoles". "Este tipo de políticas no había ocurrido jamás, jamás el PSOE aceptó lo que tenemos que aceptar ahora", ha abundado. También ha lanzado un dardo a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ferrolana, de quien ha dicho que ya "no le importa" Navantia y por eso ya no hace campaña en su ciudad. Antes, en Lugo, Feijóo ha tenido tiempo de visitar "la peluquería de Rocío" y ha pedido de nuevo bajar el IVA a este sector.

“Paseando por Lugo he podido conocer la peluquería de Rocío.



Estos centros y los salones de estética lo están pasando mal con la subida de todos los costes y la bajada de la facturación.



Volvemos a reclamar al Gobierno la bajada del IVA para estos sectores. pic.twitter.com/6suuMbQ3jV“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 19, 2023

El PSOE cancela su multitudinario mitin de Badajoz El incendio desatado en la provincia de Cáceres, que ya ha quemado más de 8.500 hectáreas y ha obligado a desalojar varios pueblos, ha trastocado la campaña del PSOE. Los socialistas tenían previsto celebrar este viernes en Badajoz un multitudinario acto, con más de 4.000 asistentes, en el que Sánchez iba a arropar al presidente extremeño y candidato a la reelección, Guillermo Fernández Vara, pero el mitin se ha pospuesto sin fecha. Lo han hecho para centrarse "en lo esencial" que es "estar en Las Hurdes y en la Sierra de Gata", según Fernández Vara. Unidas por Extremadura tampoco ha celebrado sus mítines, mientras que PP, Ciudadanos y Vox los han mantenido porque, para los populares, cancelarlos no soluciona nada. A falta de Sánchez, varios ministros se han desplegado por distintas ciudades para seguir con la campaña del PSOE. El de Presidencia, Félix Bolaños, ha criticado desde Madrid que el PP necesita "mucho ruido, mucho barro" para que "la gente no hable de lo que estamos haciendo en el Gobierno de España", y por eso "lo que dicen cada día es una barbaridad o una mentira". Pilar Alegría, titular de Educación, ha asegurado en Miranda de Ebro, Burgos, que el PP en campaña electoral "es un cero en propuestas, pero un diez en bloqueo y crispación". 01.50 min EH Bildu y el terrorismo vuelven a marcar el debate en el ecuador de la campaña electoral Sobre el terrorismo se ha pronunciado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha tachado la afirmación de que ETA está viva es una "gigantesca mentira" lanzada con "una enorme desfachatez", ya que se cumplen doce años "sin ningún tipo de violencia". Desde Villena, Alicante, ha hecho referencia a las palabras del pasado jueves de Ayuso, quien afirmó que la banda terrorista "está viva" y "sigue en el poder". Otro expresidente, José María Aznar, ha hecho este viernes su segunda aparición en campaña. Lo ha hecho desde Cuenca, para señalar que "cuanta más fuerza tenga el PP, mejor" para evitar que en España entre en un "proceso de deconstrucción constitucional, de desconstitucionalización".