Precisamente la renuncia de los candidatos de EH Bildu ha centrado parte del 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo el Senado, el más bronco hasta la fecha de los cinco que han protagonizado desde la llegada del líder popular, hace ya un año.

El presidente del Gobierno le ha vuelto a recordar que "la sociedad española derrotó a ETA hace 12 años" y que toda esta campaña responde "a la desesperación" del PP. Frente a aquellos que le acusan de "pactar" con EH-Bildu, Sánchez ha recordado que el ahora senador del PP Javier Maroto dijo que "no le temblaban las piernas por llegar a acuerdos con Bildu" cuando era alcalde de Vitoria; que Aznar "negoció" con lo que denominaba "movimiento vasco de liberación nacional"; incluso que con Miguel Ángel Blanco recién asesinado, el PP "acercó a 120 presos de ETA a cárceles vascas y excarceló a otros 311". Con todo, ha acusado al PP de "hacer lo imposible" para seguir en el poder, incluso tras el 11M, cuando en su opinión "mintió, mantuvo con descaro esa mentira y difamó a las víctimas de esa tragedia por un interés puramente electoralista".

Feijóo, por su parte, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo por reaccionar primero con "mutismo" a las listas de EH Bildu y terminar después criticando a su formación. "Es más generoso con los verdugos que con las víctimas", le ha reprochado Feijóo, quien cree que "ninguno" de los siete candidatos de la formación abertzale condenados por delitos de sangre "ha renunciado porque Sánchez se lo ha exigido", sino por "su conveniencia electoral". No obstante, ha recordado que aún quedan otras 37 personas condenadas por ETA en las listas y le ha preguntado: "¿Le parece bien que se vayan los que apretaban el gatillo y se queden que los que les daban las pistolas?". Por todo ello, le ha vuelto a exigir que rompa con la formación que dirige Arnaldo Otegi.

Por su parte, el secretario general de Cs y eurodiputado, Adrián Vázquez, ha criticado el "lamentable espectáculo" que han ofrecido este martes en el Senado los líderes del PP y del PSOE, a los que ha responsabilizado de las "anomalías democráticas" que permiten que terroristas de ETA vayan en listas electorales. Vázquez ha asegurado que no le sorprende que Bildu haya metido a terroristas en sus listas electorales, pero ha considerado lamentable que este partido, que no representa ni al 1% de los españoles, decida políticas que afectan a toda España.

Los líderes siguen de campaña por la tarde

Tras el 'cara a cara', tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han continuado con sus actos electorales. El presidente del Gobierno se ha desplazado a Alcalá de Henares (Madrid), donde ha pedido a los socialistas que hagan una campaña "propositiva y en positivo" frente a los que la están intentando "emponzoñar", en referencia al PP. En esta misma línea, ha pedido dejar las descalificaciones y los insultos para la oposición y ha reclamado a los suyos que se centren en la gestión y las propuestas de avances sociales y que hagan una campaña que respete a los ciudadanos.

Por su parte, Feijóo sigue con su actividad frenética y ha viajado hasta Teruel para participar en un mitin con el candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón. Desde allí, ha continuado hablando de las listas de Bildu y ha acusado al jefe del Ejecutivo de no responder en el Pleno del Senado si pactará con Bildu en Navarra y Euskadi tras las elecciones del 28 de mayo. "Y es que esta tarde me han criticado por ser miembro del PP y no ha dicho una sola palabra de Bildu. Resulta que ahora la culpa la tiene el PP y no la tiene Bildu", ha proclamado.

Además, este martes Unidas Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso para prohibir que los partidos financien sus campañas electorales a través de créditos bancarios y que lo hagan a partir de sus cuotas o con microcréditos. Y, posteriormente, en un acto en Valencia, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que su formación es la "única" que "no se pone de perfil cuando vienen las cosas difíciles" y "no deja que golpeen al otro", al tiempo que ha criticado que "si hubiera sido por el PSOE y Compromís" no habría habido gobierno de coalición en España desde 2020.

Todo en una jornada en la que han renunciado a recoger el acta de concejal -en caso de salir elegidos- los dos candidatos municipales del PP que han sido identificados entre los aficionados blanquiazules que invadieron el campo tras el partido entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, el pasado domingo.

