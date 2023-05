El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha defendido este domingo que su partido es "el único" que habla de "propuestas concretas y de proyectos", frente a una campaña a las elecciones del 28 de mayo que a su juicio está focalizada en "la pelea de gallos Sánchez-Feijóo", las listas "fallidas" de Bildu o los "follones que hay en la llamada izquierda de la izquierda española"

Lo ha hecho en un mitin en Eibar (Gipuzkoa), en el que también ha participado el lehendakari, Iñigo Urkullu, la candidata a la Diputación de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el aspirante a la alcaldía de Eibar, Josu Mendikute.

Ortuzar ha criticado que algunos "quieren retornar a 2015" cuando EH Bildu accedió al Gobierno de Gipuzkoa y ha "advertido" también sobre "la entente vasco-española de izquierdas que conforman Bildu y Podemos", que "usa falsedades y cuenta milongas a la ciudadanía para poder conseguir su gran objetivo, que es desalojar al PNV y convertir a Gipuzkoa en un laboratorio donde hacer sus experimentos".

De esta forma, ha aludido a lo ocurrido durante la pasada legislatura en Eibar, donde el PSE, en lugar de "hacer un esfuerzo" para gobernar con el PNV ha pactado con Bildu los presupuestos y ha señalado que "los socialistas podrían estar tentados de extender esa estrategia a otros puntos de Gipuzkoa". "Cada uno sabe dónde está y dónde quiere estar, pero en política el don de la ubicuidad no existe. No se puede estar en dos sitios a la vez. Soplar y sorber, todo no puede ser", ha avisado.