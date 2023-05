14:52

“Solo va a haber una movilización de los demócratas si ven que tenemos sensibilidad y solvencia”, ha señalado en Las Mañanas de RNE Juan Lobato, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, y hace un llamamiento a sus votantes para “regenerar la región después de 28 años”. Adolece que Díaz Ayuso no vaya a participar en el debate, y la invita a que “sea valiente” y se presente a las elecciones generales en lugar "de usar 'España' como lema", lo que, para él, “es una falta de respeto a todos los madrileños”. Lobato ha tachado de "repugnante" el sentimiento que le provoca la presencia de membros de ETA en las listas de EH Bildu y dice no sentirse "cómodo" haciendo un camino con el partido: "No creo que deba pactarse nada con Bildu", ha señalado. Lobato ha defendido la Ley de Vivienda del Ejecutivo, señalando que “el Gobierno debe comprometerse desde el minuto 1” para dar una respuesta a la problemática que vive la comunidad en esta materia, y propone una reforma fiscal de 900 millones de euros para la comunidad, con el fin de dar respuesta a problemas tan significativos como el colapso de la sanidad.