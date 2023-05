Las listas de espera en sanidad, las muertes en residencias durante la pandemia, la situación de la vivienda o los impuestos han protagonizado el debate entre los candidatos a la Comunidad de Madrid emitido este miércoles por RTVE. En el debate no ha participado la presidenta madrileña y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y en su lugar ha intervenido Alfonso Serrano, número 'dos' de su lista y secretario general del PP de Madrid. Además de Serrano, al debate han acudido los cabeza de lista del resto de formaciones con representación en la Asamblea: Mónica García (Más Madrid), Juan Lobato (PSOE-M), Rocío Monasterio (Vox) y Alejandra Jacinto (Podemos-IU-Alianza Verde).

Desde el inicio del debate, los candidatos de la oposición han reprochado que no estuviera Ayuso. García ha hablado de "falta de respeto" y ha reprochado que se "esconda" porque "tiene muchas cosas que esconder", mientras que Lobato, quien se ha referido a ella en varias ocasiones como la "presidenta ausente", ha denunciado que "ha decidido no dar la cara, no rendir cuentas".

Serrano se ha defendido asegurando que en otras comunidades con presidentes socialistas estos también se han negado a participar y se han cancelado, mientras que el de la Comunidad de Madrid el encuentro se ha mantenido y por eso ha acudido él. El moderador, Xabier Fortes, ha puntualizado que esos debates no se han celebrado porque la oposición también declinó participar.

El debate no ha aclarado el panorama de pactos. Las encuestas dejan a Ayuso al borde de la mayoría absoluta, pero si no llega a ella, dependería de los votos de Vox. Por eso, Monasterio ha tendido la mano al PP para gobernar juntos y "sacar al socialismo", mientras que Serrano ha pedido "no depender de nadie" y ha acusado a Vox de "apoyarse en la izquierda y tumbar los presupuestos de Ayuso".

02.16 min Vox tiende la mano al PP "para acabar con el socialismo" en Madrid y Serrano responde que "no quieren depender de nadie"

Por la parte izquierda, tanto Más Madrid como Podemos han confiado en que habrá un "gobierno de coalición" el 29 de mayo. García ha asegurado que le "encantaría" liderar ese gobierno, y ha puesto a su partido como la "alternativa real, palpable" a Ayuso y "la casa común del progresismo". El PSOE no se ha referido directamente a esta posibilidad de coalición y Lobato ha lanzado varios dardos a la candidata de Más Madrid durante el debate. "Ha sido la cabeza de la oposición, pero no se ha generado la alternativa suficiente para ir a las elecciones con una garantía de éxito", le ha dicho, y ha ironizado con la división a la izquierda de los socialistas al afirmar que "querer ser la casa común poniendo tabiques en el salón es complicado".

Las residencias y la sanidad provocan el primer rifirrafe El primer rifirrafe no ha tardado en llegar, y lo ha hecho en el primer bloque, a cuenta de la sanidad. Lobato ha criticado que Ayuso "no se dedica a Madrid, está a sus aspiraciones personales" y que con su ausencia "pretende ocultar la vergüenza de las decisiones que está tomando", como la situación de los mayores en residencias durante la COVID, las listas de la FP o las listas de espera en sanidad. En este punto, Serrano ha respondido que la lista de espera en Madrid es la mitad que la media española (63 días frente a 122), mientras que en atención primaria hay "una demora de nueve días, frente a los 8,9 de España". En su opinión, el problema es que "faltan médicos", a lo que Jacinto le ha respondido que "ofrezca mejores condiciones", ya que actualmente "los maltratan". 03.43 min Lobato (PSOE) y Serrano (PP) se enzarzan por las listas de espera en la sanidad de la Comunidad de Madrid "No he visto un maltrato de este calibre a la sanidad pública en mi vida: centros de salud sin médico, niños sin pediatra, profesores insultados reiteradamente, llamados vagos y boicoteadores", ha enumerado por su parte la candidata de Más Madrid. Pero en este bloque los enfrentamientos más duros se han dado por las muertes en residencias en la pandemia. García ha criticado al PP por dejar a los mayores "abandonados" en estos centros durante la pandemia y la candidata de Podemos ha mostrado el que ha llamado "protocolo de la vergüenza" por el cual la Comunidad no permitió a los hospitales el traslado de los mayores. También ha leído, emocionada, el extracto de una carta escrita por la hija de una persona que murió en una residencia. El representante del PP ha respondido acusando a la izquierda de "retorcer el dolor de los muertos", y ha insistido en que las residencias era donde mejor estaban los mayores en lo peor de la pandemia, cuando los hospitales eran "una guerra". 04.06 min García y Jacinto acusan al PP de "abandonar" las residencias durante la pandemia y Serrano defiende la gestión de Ayuso

Reproches a varias bandas por la vivienda En el apartado económico, impuestos y vivienda han protagonizado los principales cruces entre los candidatos. Los de la izquierda han cargado en bloque contra el PP por haber construido "cero" viviendas públicas y Lobato ha reivindicado que el 70% de las viviendas públicas las han impulsado alcaldes socialistas. La líder de Más Madrid se ha comprometido a que la nueva ley estatal de vivienda "se lleve hasta las últimas consecuencias", además de impulsar 80.000 viviendas de alquiler asequible. En esta materia se ha vivido también un rifirrafe entre el candidato socialista y García. El primero ha replicado a la segunda que su discurso "está muy bien para los grandes lobbies" pero hay que ser "realistas y serios" porque "el 80 % de las personas que alquilan es a pequeños propietarios". Por ello, ha abogado en su lugar por construir más vivienda pública y dar mejor acceso al alquiler a través de un bono de 300 euros. Aquí, Serrano ha replicado que la regulación del alquiler "no funciona" en ningún lugar donde se haya aplicado, de Barcelona a Berlín. Jacinto ha prometido una "inmobiliaria pública madrileña", y ha ironizado con la propuesta de Ayuso del último debate, en el que propuso poner una planta en cada balcón: "Para eso hay que tener casa". La representante de Podemos ha ido ataviada con una camiseta en la que se lee "La idealista", uno de sus lemas de campaña, y "Artículo 47 de la Constitución Española", el que hace referencia a la vivienda. A ella se ha enfrentado Monasterio, quien la ha acusado de "defender el derecho a la ocupación". "Aquí lo que hay que hacer es liberalizar el suelo, es la única manera de desatascar la oferta y que los precios no sigan subiendo", ha propuesto, además de "desocupar" las 2.000 viviendas propiedad de la Comunidad de Madrid. 03.18 min Jacinto apuesta por una inmobiliaria pública madrileña y Monasterio le responde: "Defienden la ocupación"