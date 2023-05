La candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha abogado por "darle la vuelta" a la comunidad y ha reivindicado su partido como la "única alternativa" a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones del 28M. En una entrevista este lunes en RNE, ha criticado que Ayuso "no es capaz de hablar de Madrid, de sentirse orgullosa de lo que ha hecho en los último cuatro años ni de poner en la mesa nada de los próximos cuatro años" y por eso "tiene que hablar de Bildu y de ETA", incluso "manoseando el dolor de las víctimas".

García también ha lamentado que Podemos se refiriera el domingo a Más Madrid como "la izquierda cuqui", lo que ha considerado un "desprestigio". "Si es cuqui defender la sanidad pública o defender que los mayores en residencias no coman comida podrida no tengo ningún problema en ser cuqui", ha reivindicado, y ha criticado a la formación morada por "poner el mismo marco" que Ayuso, el de "estos se dedican a esas cositas que no son importantes, como sanidad, vivienda o transición ecológica".

En su acto central de campaña el domingo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó en Madrid que "está muy bien tener una izquierda cuqui" en la capital, y la contrapuso a la "izquierda útil y valiente" que según ella representa la formación morada.