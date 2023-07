El PDeCAT no descarta negociar con Feijóo

Entrevista en La Hora de La 1 a Roger Montañola, cabeza de lista por Barcelona de PDeCAT-Espai CiU. Ha abierto la puerta a negociar con Alberto Núñez Feijóo una investidura tras el 23J. "Nuestra obligación es hablar con los dos candidatos", tanto él como Pedro Sánchez, ha asegurado, aunque se ha marcado como "línea roja" que no estuviera Vox en el Gobierno, un partido "abiertamente anticatalantista". Ha rechazado definir su formación como independentista, ya que aglutina partidos que no solo son y ha afirmado: "Ya no estamos en 2017, tenemos que abrir un nuevo tiempo. "No debemos estar permanentemente enfadados ni mirando hacia Bélgica ni fijados en el 'procés', jan pasado seis años, el autogobierno no es mejor, no se han logrado los objetivos", ha añadido.

Foto: David Zorrakino / Europa Press