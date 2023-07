El primer sábado de la campaña de las elecciones generales del 23J ha estado marcado por la ausencia del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que ha decidido suspender su agenda para preparar el debate del próximo lunes, y los reproches cruzados del resto de líderes a cuenta de los pactos y los programas electorales. Tras el batacazo en las autonómicas y municipales, el PSOE ha cambiado en estas elecciones su estrategia por completo y apuesta ahora por llegar a más gente incrementando la presencia de Sánchez en los medios de comunicación.

El líder de la oposición y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, sigue con su caravana electoral muy activa y este sábado se ha lanzado a por el voto de la España rural y envejecida, con su visita a un pueblo de menos de mil habitantes en Zamora, Corrales del Vino, donde ha desgranado sus propuestas para dinamizar los pueblos. Según fuentes populares a RTVE, el presidente del PP preparará el 'cara a cara' con Sánchez durante las tardes del sábado y del domingo, así como en la jornada del lunes.

Sánchez se encierra para preparar el debate y cede el protagonismo a sus ministras

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha despejado su agenda este primer fin de semana para prepararse el 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En su lugar, ha cedido el protagonismo a sus ministras, quienes han cargado con dureza contra los que denominan los "pactos de la vergüenza" entre PP y Vox.

“Lo más preocupante es la falta de valentía del señor Feijóo, a quien no le importa España ni los españoles”, ha criticado desde Madrid la titular de Defensa, Margarita Robles, quien se ha dirigido a los votantes descontentos con esos acuerdos firmados en varias autonomías y en más de una centena de ayuntamientos: "A los españoles que se sienten orgullos de España, que son muchos, que no se dejen engañar por el PP y que digan un 'no' rotundo y claro a los que quieren llevarnos a España nuevamente a la tiniebla", ha añadido.

También ha llamado a la movilización la ministra de Educación, Pilar Alegría. En concreto, ha pedido desde Zaragoza a las mujeres que adopten un papel "protagonista" en esta campaña con el fin de seguir apostando por derechos como que las empleadas del hogar recuperen la cotización a la Seguridad Social que les quitó el PP o seguir con el permiso de paternidad de 16 semanas y que se pueda elevar a 20. Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que votar al PP o a Vox “es exactamente lo mismo” y ha advertido de que los populares están dispuestos "a vender lo que sea", como los derechos de las mujeres, el reconocimiento al colectivo LGTBI o el derecho a la eutanasia.