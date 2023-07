La vicepresidenta segunda y candidata de Sumar a las elecciones generales, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, han participado en su primer acto de campaña juntas este lunes para pedir el voto un mes después de la tensa negociación entre Sumar y Podemos para concurrir juntos el 23J. El mensaje lanzado ha sido claro por parte de ambas: “Si no hay Sumar fuerte no hay gobierno de coalición progresista”. Lo han dicho en Pamplona, ciudad natal de Belarra, que si bienen pasadas elecciones era la número 1 de Podemos por esta provincia, ahora es la número 5 de Sumar por Madrid.

Díaz no ha mencionado a Podemos pero sí a la ministra cuando ha criticado el "modelo social" del PP: "El señor Feijóo, cuando habla de bienestar social no se remite a Ione Belarra, con lo que ha hecho en dependencia; se remite al señor Abascal". Belarra, por su parte, no ha mencionado directamente a Yolanda Díaz pero sí ha reivindicado el apoyo a Sumar como "único voto seguro para frenar a las derechas". "Cada vez que nos hemos presentado a las elecciones generales aquí, en Navarra, hemos obtenido, como Podemos, como Unidas Podemos y ahora como Sumar también lo espero, un respaldo mayoritario de la sociedad navarra", ha afirmado.

ERC llama a Junts a la unidad independentista en Madrid y le pide dejar los "reproches"

El tándem de ERC al Congreso, Gabriel Rufián y Teresa Jordà, han pedido a Junts que deje los "reproches" y la "toxicidad" y han confiado en que haya una unidad de acción independentista tras el 23J, si bien han dejado claro que a ellos no les "cabe en la cabeza" dejar que "el fascismo entre en la Moncloa". Ambos se han pronunciado así en una rueda de prensa conjunta en la Agència Catalana de Notícies. Y ha instado así a Junts a la unidad en Madrid: "Si podemos evitar que los fascistas entren a la Moncloa, la pregunta no es por qué nosotros lo haremos, sino por qué otros quizá no lo harán".



Por su parte, el cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha afirmado que votar a su formación "no es votar a un partido o a unas siglas, es tomar la palabra como pueblo y devolver la voz a la gente". "Votar a Euskal Herria Bildu es la forma más eficaz de hacer realidad un horizonte de derechos y libertades para toda la ciudadanía. No estamos aquí para aceptar con resignación un escenario que no nos guste, no estamos aquí para aceptar un futuro de resignación", ha aseverado en un acto en Sestao, donde ha asegurado que el próximo domingo se va a volver a "hacer historia con un voto masivo para Euskal Herria Bildu".

Y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha insistido en que el partido que lidera es "el voto útil" en Euskadi porque EH Bildu ha quedado "indisolublemente unido a Sánchez" y el PSOE "se está desinflando en España". Así se ha pronunciado en un mitin en Hondarribia, Ortuzar ha defendido las candidaturas "excepcionales" de la formación jeltzale, "que conocen todos los vericuetos de Madrid y de los ministerios, que tienen clara su única prioridad allí, que es Euskadi" y "en estos cuatro años se han conseguido cosas muy importantes para nuestro país".