El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez-Feijóo, ha dicho este lunes en el programa La Hora de la 1 de TVE que los populares “siempre” han “revalorizado” las pensiones “conforme al Índice de Precios al Consumo”, una afirmación que él mismo ha decidido después “aclarar" en Twitter para decir que “el PP subió las pensiones cada año y el PSOE no”.

“Siempre lo hemos hecho. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme el IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por lo tanto, siempre lo hemos hecho y yo en el Senado”, ha dicho Feijóo durante la entrevista en TVE. Silvia Intxaurrondo, presentadora del programa, le ha respondido que esa afirmación no era "correcta" y Feijóo ha vuelto a señalar en que era “absolutamente correcto”.

La periodista ha indicado que los populares no subieron las pensiones conforme al IPC “ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017” y el líder del PP ha insistido en que “siempre” han subido las pensiones “conforme al IPC". "No sé de dónde saca usted eso... Revise usted esos datos, ha señalado Feijóo a la entrevistadora. "Como hay hemeroteca usted va a comprobar lo que le digo y si estoy equivocado le pido disculpas y si es usted espero que lo digan en este programa" -ha incidido- "porque, le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y cuando el IPC era negativo o estaba por debajo del 0,25, la revalorizó un cuarto de punto”.

Después, el líder del PP ha matizado sus palabras en un mensaje de Twitter. "Como comprometí, aclaro: Reitero que el PP nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez", ha señalado, para después afirmar que su partido "las subió cada año y el PSOE no". En esta ocasión, Feijóo no ha hecho mención al IPC. "No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría".

En VerificaRTVE te explicamos los datos de las pensiones en 2012, 2013 y 2017.

Los datos del IPC y las subidas de las pensiones en 2012 Las pensiones no se revalorizaron conforme al IPC en el año 2012: subieron un 1% y el IPC fue del 2,9%. El 30 de diciembre de 2011 “el Gobierno aprobó el incremento de un 1% de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012” de acuerdo con el IPC previsto para ese año, tal y como te explicamos en RTVE. El IPC de noviembre de 2012, el que se toma como referencia para revalorizar las pensiones, fue del 2,9%. En enero de 2013, los pensionistas deberían haber recibido una paga compensatoria por los 1,9 puntos de poder adquisitivo que habían perdido en 2012, pero la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el Ejecutivo no podía “hacer frente a la actualización” por el estado de las cuentas públicas.