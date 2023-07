Los portavoces de las siete fuerzas políticas con grupo parlamentario propio se han enfrentado este jueves en el debate a siete organizado por Radiotelevisión Española. El debate ha permitido confrontar posturas en torno a cuatro bloques temáticos, con intercambios de datos y cruces de acusaciones en materia política, social y económica. En VerificaRTVE contrastamos con datos los principales mensajes de los portavoces.

La economía española crece "cuatro veces más que la media europea" En el bloque de Economía, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado que "España tiene la economía que más crece de toda la Unión Europea. Cuatro veces más que la media". El dato es cierto. De acuerdo con el informe de Eurostat del 8 de junio, la tasa interanual del primer trimestre de 2023 refleja que España ha crecido un 3,8% frente al 1% de la Unión Europea (página 7). Sin embargo, la afirmación de López no es cierta si tomamos en consideración la tasa intertrimestral, en la que España crece cinco veces más, un 0,5% frente al 0,1% europeo, pero se queda relegada a la octava posición en la clasificación (página 7). Mira el vídeo del choque por la marcha de la economía entre Patxi López y Cuca Gamarra 03.19 min López acusa al PP de "mentir" sobre los datos económicos y Gamarra le espeta: "Hemos sido la segunda peor economía europea desde 2019"

España no tiene más de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social En el bloque de economía, Patxi López ha afirmado que “hay más afiliados, más gente trabajando que nunca en la historia de nuestro país. Más de 21.800.000 personas”. Es falso. De acuerdo con los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, en el mes de junio, en términos medios, la cifra es de 20.869.940 afiliados. Un millón menos de afiliados en relación a la cifra mencionada por el representante del PSOE. cropper Sí es cierta la primera afirmación que hace López cuando dice que hay más gente trabajando en España que nunca. De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, “la serie diaria de afiliación ha superado por primera vez los 20,9 millones de trabajadores” y que “el máximo histórico se alcanzó el día 19, cuando se registraron 20.956.577 ocupados”.

Rajoy no es el presidente que más indultos ha hecho en democracia El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha asegurado en el tercer bloque del debate que “quien más indultos ha hecho en la historia de la democracia fue Mariano Rajoy, que hizo 468 indultos”. Es falso. En su etapa al frente del Gobierno, Mariano Rajoy concedió un total de 962 indultos, una cifra inferior a registrada en los mandatos de los Ejecutivos liderados por José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. cropper Tanto en la etapa de Aznar como en la de Zapatero se concedieron más indultos que a lo largo del mandato de Rajoy. En concreto, durante el Gobierno de Aznar se aprobaron 5.992 indultos y en el periodo de Zapatero en La Moncloa se concedieron 3.381, según los cálculos realizados por la Fundación Civio a partir del Boletín Oficial del Estado (BOE) y el recuento efectuado por DatosRTVE. En cinco años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado 146 indultos. Puedes comprobarlo en el siguiente gráfico. Como ya te contamos en RTVE.es, no hay datos anteriores a 1996 fácilmente disponibles porque, como explican en Civio, el BOE no se comenzó a publicar en Internet hasta mediados de 1995.

El Gobierno sí ha creado viviendas protegidas en los últimos cinco años Espinosa de los Monteros (Vox) ha hecho una referencia a la construcción de viviendas protegidas por parte del Gobierno: “Ustedes y la Ley de la Vivienda de la que están tan orgullosos, ustedes no han creado ni una sola vivienda en cinco años". Es falso. Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre junio del año 2018 y marzo de 2023 (el último dato disponible) se han calificado como viviendas protegidas un total de 9.330. Puedes consultarlo en la página oficial del Ministerio en el apartado 1.5. sobre calificaciones definitivas de viviendas protegidas.