La economía, la violencia de género, ETA o la ley mordaza han sido los puntos de mayor fricción en el debate a siete en RTVE, un encuentro en el que han aumentado las propuestas y ha disminuido el ruido entre los portavoces de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso, a diferencia del cara a cara entre los principales líderes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que se enzarzaron en un debate bronco, embarrado y a ratos ininteligible.

Patxi López (PSOE) y Cuca Gamarra (PP) han protagonizado varios rifirrafes a cuenta de las cifras económicas y la ley del 'solo sí es sí', aunque los momentos más tensos se han vivido entre Iván Espinosa de los Monteros (Vox) y Oskar Matute (EH Bildu) con acusaciones cruzadas de "terrorismo" y "fascismo". También han intercambiado dardos los partidos vascos y se han repetido los ataques frontales entre los bloques de izquierda y derecha.

Estos han sido los momentos más tensos del debate a siete en RTVE:

" Mucho relato pero poco dato ", ha deslizado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha reprochado a los demás participantes sus pocos conocimientos de economía, en especial a Aina Vidal. La representante de Sumar ha propuesto un bono para las hipotecas de 1.000 euros y una cesta de la compra básica, una política que el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha calificado de "cartilla de racionamiento". "Gente que no tiene ni idea de economía se mete a tomar medidas que hacen mucho daño al conjunto del país", ha reprochado Espinosa de los Monteros, lamentando que "comunistas" formen parte de un Ejecutivo europeo.

López, por su parte, ha utilizado el turno de palabra para desmentir alguna de las afirmaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el 'cara a cara' del pasado lunes . Entre otras, ha dicho que el PP "no votó a favor de ligar las pensiones con el IPC" o que Alberto Núñez Feijóo "no dejó a Galicia como la comunidad con menos deuda". En este punto, Gamarra ha vuelto a insistir en que el PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero "congeló las pensiones", y el socialista se ha defendido: "Se congelaron las pensiones máximas, ustedes las subieron un 0,25%".

2. Matute se reivindica en la no violencia ante un Espinosa que le tacha de "brazo político de ETA"

El momento más duro de la noche lo han protagonizado Iván Espinosa de los Monteros y Oskar Matute. El portavoz de Vox ha tachado a EH Bildu de ser "el brazo político de ETA", minutos después de recordar que este jueves se cumplían 26 años del asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista y "en aquellos días nadie podría imaginar que hoy estaríamos debatiendo con el brazo político de ETA".

"No tiene ninguna prueba para decir eso y, si la tuviera, tendría que ir a tribunales", ha advertido Matute, que ha asegurado que, la noche antes de que mataran a Miguel Ángel Blanco, él "estaba en una vigilia en Ermua pidiendo su libertad". Además, ha reivindicado que su formación siempre "ha hecho bandera de la no violencia, el diálogo y las vías pacíficas", frente al "discurso del odio" de Vox. "ETA no existe, lo que existe es el fascismo que ustedes representan y venden", ha añadido el portavoz de ERC, en alusión a la formación que preside Santiago Abascal.

03.36 min Espinosa acusa a Matute de ser el "brazo político de ETA" y este le contesta: "Yo siempre he defendido la no violencia"

De forma previa, el portavoz de EH Bildu ha recordado que "una delegación del Gobierno enviada por el expresidente del Gobierno José María Aznar, del PP, se reunió con ETA en 1998". Así, ha reprochado a los populares lo que considera un "ejercicio de hipocresía" al tratar de mostrar los acuerdos del Ejecutivo actual con EH Bildu como "poco menos que el anatema del mal".

Sobre el conflicto vasco, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha pedido una relación "bilateral" con el Estado: "El Estado se enfrenta a dos patatas calientes: la patata catalana y la Euskal patata (...) Nosotros estamos dispuestos al diálogo y a buscar puntos de encuentro", ha señalado.