La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', ha decaído este martes en el Congreso al no lograr el respaldo de la mayoría de la Comisión de Interior, donde ERC y EH Bildu han votado en contra al considerar que la propuesta es "light" y mantiene intactos los aspectos "más lesivos" de la norma actual.

Los 18 votos de PSOE, Unidas Podemos y PNV no han sido suficientes para sacar adelante el dictamen de la reforma y, por tanto, que sea remitida a pleno, pues ERC y EH Bildu han sumado sus dos 'noes' a los 17 del bloque de diputados del PP, Vox, Ciudadanos, UPN (Grupo Mixto) y Junts (Grupo Plural), partido que participó en las negociaciones pero que anunció hace semanas su vota en contra.

De esta forma, la reforma de la ley Mordaza se frustra nuevamente (ya lo hizo en 2019 por la convocatoria de elecciones), aunque esta vez el acuerdo no ha sido posible al no lograr el Gobierno y sus socios de investidura llegar a un consenso en los cuatro puntos que desde el inicio han marcado las discrepancias: material antidisturbios, faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia y devoluciones en caliente.

No han servido las peticiones que ha hecho este mismo martes la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha solicitado en una entrevista en TVE que se posponga la comisión de Interior hasta que haya posibilidades de un acuerdo "en el tiempo de descuento". Belarra ha criticado la "cerrazón" del PSOE en este asunto, responsabilizándole del "choque" con los aliados, al forzar la reunión del órgano parlamentario.

Belarra acusa al PSOE de ir al "choque" con la 'ley mordaza' para que no prospere: "No entiendo su cerrazón"

Pero la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha responsabilizado directamente a ERC y EH-Bildu de que haya decaído la reforma puesto que PSOE y Unidas Podemos han cumplido con su "compromiso" al apoyar la iniciativa que presentó el PNV para derogarla. "Si la ley mordaza está vigente hoy es porque ha habido grupos que no han apoyado esta iniciativa del PNV para derogar esta ley, concretamente, entre otros, ERC y Bildu", ha manifestado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Rodríguez ha querido dejar "absolutamente claro" que los dos socios de gobierno apoyaban una iniciativa que implicaba reformar 40 de los 54 artículos. En este contexto, ha insistido en que son ERC y Bildu quienes, entre otros, "han impedido que esta reforma salga adelante" y ha considerado que son ellos quienes pueden dar explicaciones, porque "habría sido deseable esa derogación" y "es una pena que una ley que era esperada por la ciudadanía no haya podido salir adelante".

El PSOE critica las "excusas" de los independentistas

Los puntos que ERC y Bildu no han aceptado se refieren a la prohibición del uso de pelotas de goma por la Policía, que Interior no quiere avalar; el fin de las 'devoluciones en caliente', que el Gobierno prefiere acometer en una futura reforma de la Ley de Extranjería; y algunos aspectos de la desobediencia ante la autoridad, muy contestados por lo sindicatos policiales.

Finalizada la votación, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de “excusas” los argumentos de ERC y Bildu para tumbar la norma. Ha asegurado que “todo lo que hacía que la ley” fuera llamada como “ley mordaza” estaba “acordado” para su cambio y ha puesto de ejemplo que ahora sí se puede grabar en las manifestaciones, que las marchas espontáneas ya no son ilegales y que ahora el tiempo de detención para identificar a alguien dura dos horas máximo y no seis. Ha rechazado el argumento de las pelotas de goma porque “la ley no habla de artefactos empleados sino de protocolos y cómo se regulan”. Y sobre las ‘devoluciones en caliente’, ha zanjado que son cuestiones de la Ley de Extranjería y no de seguridad.

Por último, respecto a los puntos de desobediencia a la autoridad, López ha defendido que en la reforma se han “objetivado claramente cuáles son las faltas a la autoridad”, pero ha dejado claro que el PSOE “lo que no va a hacer es desproteger y desnudar de autoridad a los agentes de la autoridad”.

“El resto son excusas”, ha incidido, y ha instado a los partidos independentistas a explicar “por qué prefieren que siga existiendo la ley mordaza”. “Quizá alguno no quería aprobar ninguna ley que tuviera que ver con la policía española”, ha ironizado. También ha respondido a Echenique, que al igual que Belarra ha culpado al PSOE de que "no ha querido hacer un último esfuerzo" para negociar: “Echenique, en vez de hacer tantas declaraciones, lo que debería es pasarse por las comisiones para saber lo que ha negociado el PSOE”.

Desde el PNV, Aitor Esteban también ha considerado que el fracaso de la reforma de la 'ley mordaza' tiene "nombre y apellidos", que son ERC y Eh-Bildu.