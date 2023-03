La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al PSOE de ir al “choque” llevando la votación de la reforma de la ‘ley mordaza' este martes a la Comisión de Interior en el Congreso, donde previsiblemente decaerá por el ‘no’ de ERC y Eh-Bildu, y ha dicho no entender la “cerrazón” de los socialistas: “No deberíamos perder el último año de legislatura haciendo electoralismo”.

“No puedo entender la cerrazón del PSOE” respecto a derogación de esta ley, “teniendo en cuenta que es algo a lo que nos comprometimos toda la oposición nada más ser aprobada, y que haya estado en vigor más tiempo con este Gobierno que con el de Rajoy, eso un gobierno progresista no se lo puede permitir”, ha dicho en una entrevista en TVE.

Ha asegurado además que “hoy se ha buscado el choque” llevando la reforma a esa comisión para “darla por perdida” y ha afirmado además que se podría haber pospuesto con el fin de llegar a un acuerdo antes de votar. “¿Por qué se ha hecho? Hay que preguntárselo a quien fuerza hoy una comisión para que (la derogación) se pierda”.

Belarra ha defendido además que lo que piden ERC y EH-Bildu, entre otras cuestiones prohibir las pelotas de goma, acabar con las devoluciones en caliente, o rebajar lo relativo a las faltas de respeto a los agentes, “son cuestiones básicas si se pretende decir que vamos a derogar la ley mordaza”.

Belarra ha puesto de ejemplo lo que ocurrió la semana pasada con la reforma socialista de la ley del ‘sí es sí’ , que pasó su primera votación en el Congreso gracias al PP, para avisar de que “si hoy volvemos a ver esa pérdida y ese choque por la ley mordaza será porque forma parte de una decisión política” de los socialistas . “Creo que no deberíamos perder el último año de legislatura haciendo electoralismo. Este Gobierno debería gobernar y hay muchos problemas acuciantes que no pueden omitirse”, ha avisado.

“No concibo que no haya primarias en Sumar”

Por otra parte, Belarra ha sido preguntada por si está “ilusionada” con el proyecto Sumar con el que Yolanda Díaz podría concurrir a las elecciones generales. “Es importante que le demos tiempo para organizar su partido, su proyecto, y sí, confío en que podamos construir la mejor candidatura de unidad posible para tener el mejor resultado posible, porque de eso depende que tengamos gobierno de coalición cuatro años más”, ha dicho.

Ha insistido en que Podemos quiere que su candidata sea la vicepresidenta segunda y ha confiado en que Podemos y ella alcancen un “acuerdo de unidad”. “Vamos a trabajar por la unidad, pero hemos propuesto a Yolanda que lleguemos a un acuerdo cuanto antes. Me gustaría que lo cerráramos antes de que anuncie su candidatura para poder arroparla”, ha sentenciado.

Eso sí, ha advertido de que no “concibe” que no haya primarias en Sumar para designar a su candidato a La Moncloa. “Díaz ha dicho que, evidentemente, tiene que haberlas”, ha asegurado. “Tiene que elegirnos la gente. No entendería que cerrásemos un acuerdo en los despachos”, ha proseguido, porque eso corresponde a partidos del bipartidismo “como el PP”.

“Siempre nos elige la gente. Quien decide que yo esté aquí hoy se llama la militancia de Podemos y los inscritos en Podemos. Esos procesos democráticos no se deberían perder y deberían normalizarse como parte de la construcción de un nuevo espacio”, ha zanjado.