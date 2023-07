Vox acusa a Bildu de ser el "brazo político de ETA" en el Debate a 7

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al portavoz de Bildu, Oskar Matute, de ser el "brazo político de ETA" en el debate a 7 de RTVE antes de las elecciones generales del 23 de julio. "Yo siempre he defendido la no violencia", le ha replicado este, y ha asegurado que eso no lo podría probar ante la justicia.

Espinosa ha empezado su intervención recordando el asesinato del Miguel Ángel Blanco y ha destacado que quedan más de 300 crímenes de la organización terrorista sin resolver. "No sé si esté señor estuvo involucrado en alguno de aquellos asesinatos. Sí que sé que el esclarecimiento de cualquiera de ellos está a un golpe de teléfono de su móvil", ha afirmado el portavoz de Vox, y ha señalado la relación del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, con ETA.

"El día que murió, me encontraba en una vigilia pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermua. No sé dónde estabas tú", ha respondido Matute. "Cadáveres ocasionados por la extrema derecha sin resolución también los hay".

Foto: RTVE