0:24

Feijóo, por su parte, ha salido satisfecho del debate y en su primera reacción ha insistido en la propuesta de que gobierne el líder más votado: “Si estamos preocupados por los extremos, yo lo estoy y el señor Sánchez lo está, tendrá que gobernar el candidato que tenga más escaños. Se lo he dicho por activa y por pasiva, incluso se lo ha implorado. Y ha dicho que no está dispuesto a pactarlo. El señor Sánchez está dispuesto a ser presidente de España perdiendo las elecciones y eso España no se lo merece”.