López y Rufián se enzarzan en el debate

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha cargado contra ERC por la reforma laboral durante el debate a siete en RTVE: "Sé que te sienta mal no haber votado una reforma laboral que ha conseguido empleos de calidad en este país", le ha espetado el socialista.

"Hemos ayudado a la gente, no habrá una persona que no haya recibido una política de este Gobierno que no le haya venido bien", ha asegurado López. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho hincapié en que "la mejor política social" no "es crear empleo", sino que este tiene que ser "de calidad" porque si no se crean "esclavos".

En el debate también participan Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (VOX), Aina Vidal (Sumar), Aitor Esteban (PNV) y Oskar Matute (EH Bildu).

FOTO: RTVE