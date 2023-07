Gamarra aboga por un "gobierno" moderado y el PSOE dice 'no' a una abstención

Durante el bloque del debate a siete de RTVE centrado en los posibles pactos de gobernabilidad, la 'popular' Cuca Gamarra ha pedido a los ciudadanos "su confianza" para poder formar un Ejecutivo "moderado y estable" con "pactos de Estado". "España no puede depender de los extremos", ha afirmado.

Mientras tanto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha preguntado al PSOE si es "posible que el voto de la gente que les vote vaya para hacer a Feijóo presidente" con una posible abstención. "No", ha respondido tajantemente el portavoz socialista, Patxi López, contraponiendo su Gobierno con la "alianza de ultraderecha". "El independentismo es lo que obliga al PSOE a mirar a la izquierda porque si no mira siempre a la derecha", ha replicado Rufián.

FOTO: RTVE