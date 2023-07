El único debate 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado marcado por el cruce de datos en materia económica, política y social y por las acusaciones mutuas de mentir. En VerificaRTVE hemos comprobado las principales afirmaciones que han enfrentado a los candidatos de PSOE y PP a la Presidencia del Gobierno.

El candidato del PP ha asegurado que España tiene en 2023 menos trabajadores autónomos que los que tenía en 2019. " ¿Usted sabe que tenemos menos autónomos que en el año 2019? ", ha afirmado Feijóo, a lo que Sánchez ha replicado: "No es cierto". "¿Usted sabe que tenemos 43.000 autónomos menos, de acuerdo con la EPA, que en el último año?", ha señalado el candidato del PP. Es verdad.

Feijóo: "La excepción ibérica no la voy a derogar yo, la va a derogar la Unión Europea"

La Comisión Europea aprobó en abril la prórroga de la excepción ibérica, el mecanismo que pone tope al precio del gas, hasta el 31 de diciembre de 2023, en lugar de 2024, que fue la petición de España, pero en ningún caso desde Bruselas se anunció que se derogaba la medida. Es impreciso. A partir de entonces, la medida decaerá si no se prorroga, pero eso no equivale a afirmar que la Unión Europea vaya a “derogarla”. Y, en cualquier caso, no se puede verificar un futurible.

España calcula que el mecanismo ibérico ha permitido un ahorro de 5.000 millones de euros entre junio de 2022, cuando se activó, hasta enero de 2023.