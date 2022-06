El contrato fijo-discontinuo ha vuelto a acaparar titulares y portadas a raíz de la puesta en marcha de la reforma laboral. Con la desaparición del contrato por obra y servicio y la limitación de los temporales, se ha convertido en la fórmula preferida por las empresas para incorporar nuevos trabajadores a sus plantillas: una de cada tres rúbricas en abril correspondieron a esta modalidad.

Desde la oposición critican que el auge de los fijos-discontinuos se traduce en una “precariedad indefinida" y acusan al Gobierno de “maquillar” la estadística. Así se posicionaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer los datos de paro este jueves. También algunos sindicatos han compartido su preocupación porque este tipo de contratación "pierda su esencia" para convertirse “en un cheque en blanco por el que pueden llamar a un trabajador de un día para otro para trabajar una semana o dos días”, ha recalcado la Unión Sindical Obrera (USO). He aquí alguna de las principales claves:

¿Y tendría derecho a finiquito?

Sí, una vez que acabe el periodo de llamamiento estipulado. Como en cualquier contrato ordinario, estará compuesto de las vacaciones no disfrutadas y la parte proporcional de las pagas extras, en caso de que las hubiera. No obstante, no incluirá una indemnización por despido ya que no se ha producido y el trabajador volverá en los próximos meses.